Lionel Messi ist im 1000er-Club - 9. WM-Tor

Bestritt gegen Australien sein 1000. Spiel als Profi: Argentiniens Lionel Messi. © Robert Michael/dpa

Lionel Messi ist nun auch noch im 1000er-Club angekommen. Der 35-Jährige bestritt im Ahmad bin Ali Stadion von Al-Rajjan in Katar das 1000. Spiel seiner Karriere als Fußball-Profi. Messi führte die argentinische Nationalmannschaft im Achtelfinale der Weltmeisterschaft gegen Australien als Kapitän an.

Al-Rajjan - Es war Messis 23. WM-Spiel, er liegt nun gleichauf mit dem italienischen Ex-Profi Paolo Maldini. Den Rekord hält Lothar Matthäus mit 25 WM-Partien, gefolgt von Miroslav Klose mit 24.

Messi bestritt gegen Australien das 169. Länderspiel seiner Karriere. Dazu kommen 778 Partien für den FC Barcelona und 53 Spiele für Paris Saint-Germain seit seinem Wechsel im Sommer vergangenen Jahres. Sein Profi-Debüt feierte Messi am 16. Oktober 2004 im Stadtduell bei Espanyol Barcelona (1:0), als er in der 82. Minute eingewechselt wurde.

Messi zieht mit 9. WM-Tor an Maradona vorbei

Dank seines Treffers zur 1:0-Führung in der 35. Minute ist Messi nun alleiniger Rekordhalter Argentiniens. Es war sein neuntes Tor bei einer WM. Diego Maradona war in seiner Karriere auf acht Treffer gekommen. Messi hatte bei seiner ersten WM-Teilnahme 2006 ein Tor erzielt, er war damals in Deutschland aber noch kein Stammspieler gewesen.

2010 war ihm unter dem damaligen Trainer Maradona in Südafrika kein Treffer gelungen. 2014, als Argentinien erst im Finale an Deutschland gescheitert war, hatte er viermal getroffen. Ein Tor kam 2018 in Russland dazu. In Katar traf er bisher insgesamt dreimal. dpa