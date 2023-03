PSG-Fan mit skurriler Bitte an Messis Ehefrau: „Gib ihm keine Croissants“

Von: Patrick Mayer

Teilen

Ehefrau des Weltfußballers: Lionel Messi mit seiner Partnerin Antonela Roccuzzo. © IMAGO / Sports Press Photo

Die Frau von Lionel Messi postet vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen dem FC Bayern und PSG ein Video aus Paris. Ein Fan richtet eine Bitte an sie.

München/Paris - Wie geht es mit Lionel Messi in diesem Sommer weiter? Wenn sein Vertrag bei Paris Saint-Germain Ende Juni ausläuft, wird der argentinische Weltfußballer 36 Jahre alt sein.

Lionel Messi: Antonela Roccuzzo ist die Mutter seiner Kinder

Und so rückt auch die Zukunft des Fußball-Weltmeisters von 2022 rund um den Champions-League-Kracher zwischen dem FC Bayern und PSG an diesem Mittwoch (21 Uhr, hier im Live-Ticker) verstärkt in den Fokus.

Französische Sportjournalisten gehen bereits davon aus, dass der Hauptstadtklub mit dem Angreifer nicht verlängern wird, um mit Blick auf das Financial Fairplay im Gehaltsgefüge Platz für neue Spieler zu schaffen. Ist Messi in Paris also auf Abschiedstour? Seine Frau und die Mutter seiner drei Kinder, Antonela Roccuzzo, postete just an diesem Mittwoch (8. März) bei Instagram ein Video aus Paris, auf dem sie ihre offenkundige Sympathie für die Metropole an der Seine zum Ausdruck bringt.

Im Video: Lionel Messi spricht über schwierige Anfangszeit bei Paris Saint-Germain

Zu sehen ist die 35-jährige Argentinierin, wie sie auf einem Balkon des zentral gelegenen Hôtel Plaza Athénée steht. Im Hintergrund thront der Eifelturm, das Wahrzeichen von Paris. Die Begeisterung ist Antonela anzusehen.

Frau von Lionel Messi: Instagram-Video vor FC Bayern gegen PSG

Doch mancher Follower scheint vor dem Königsklassen-Gastspiel von PSG in München nervös zu sein. So bittet sie ein Instagram-User in den Kommentaren etwa: „No le des media lunas a Messi, tiene que estar liviano para la champions.“ Zu Deutsch: „Gib Messi keine Croissants, er muss für die Champions League fit sein.“

Schließlich zeigte der argentinische Superstürmer zuletzt wieder stark aufsteigende Form. In den letzten fünf Einsätzen für PSG in der französischen Ligue 1 erzielte der Routinier je ein Tor. Beim 3:0 gegen den nationalen Rivalen Olympique Marseille bereitete er zudem die zwei Treffer von Kylian Mbappé vor.

Lionel Messi: Verlässt er Paris in diesem Sommer?

Somit stand er am 8. März national bei 13 Toren und zwölf Vorlagen in 21 Spielen. In der Champions League kam er zum selben Zeitpunkt auf vier Treffer und vier Assists in sechs Einsätzen. Gegen den FC Bayern ist er wieder gefordert. Für seinen Klub geht es auch um 10,6 Millionen Euro Belohnung für den Viertelfinal-Einzug. Wer weiß: Vielleicht geht sich mit Königsklassen-Prämien ja doch noch eine Vertragsverlängerung aus. Und Messis Antonela kann weiter in Paris wohnen bleiben. (pm)