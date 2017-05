PSG-Star ist Frankreichs Fußballer des Jahres

Edinson Cavani ist in Frankreich zum Fußballer des Jahres gewählt worden.

Der 30 Jahre alte Teamkollege von Weltmeister Julian Draxler und Torhüter Kevin Trapp beim FC Paris St. Germain erzielte in der noch laufenden Saison bereits 35 Treffer in der Ligue 1. Damit führt Cavani die Torjägerliste unangefochten vor Alexandre Lacazette von Olympique Lyon (26) an.

Auch Kylian Mbappé ausgezeichnet

Zum Nachwuchsspieler des Jahres wurde wie erwartet Kylian Mbappé von Borussia Dortmunds Champions-League-Bezwinger AS Monaco gekürt. Der 18-Jährige traf in der Liga bislang 14-mal für den designierten neuen französischen Meister. Trainer des Jahres wurde Mbappés Coach Leonardo Jardim.

+ Kylian Mbappé vom AS Monaco wurde live zugeschaltet. © AFP

