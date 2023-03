2. Liga am Sonntag: St. Pauli will Erfolgsserie in Sandhausen ausbauen

Von: Nils Wollenschläger

Der FC St. Pauli ist aktuell die Mannschaft der Stunde. Am Sonntag gastieren die Hamburger beim SV Sandhausen. Hier finden Sie alle Infos zum Spiel:

Der FC St. Pauli hat in der Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga bislang alle Spiele gewonnen. Großen Anteil an dieser Entwicklung hat der neue Trainer Fabian Hürzeler, der im Winter übernommen hat. Am Sonntag gastiert St. Pauli nun bei Abstiegskandidat SV Sandhausen.

SV Sandhausen gegen FC St. Pauli – alle Infos zum Zweitliga-Spiel finden Sie im Live-Ticker von HEIDELBERG24.

Anstoß im BWT-Stadion am Hardtwald ist am Sonntag um 13:30 Uhr.