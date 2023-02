3. Liga am Samstag: SV Waldhof hat mit SV Meppen Rechnung offen

Von: Nils Wollenschläger

In der 3. Liga trifft der SV Waldhof Mannheim am Samstag (18. Februar) auf den SV Meppen. Lesen Sie hier, warum die Partie eine besondere Ausgangslage hat:

Nach der 1:2-Niederlage in Aue will der SV Waldhof Mannheim in der 3. Liga wieder in die Erfolgsspur finden. Am Samstag empfängt der Traditionsverein den SV Meppen. Das Hinspiel im Emsland haben die Mannheimer deutlich mit 2:6 verloren.

SV Waldhof gegen SV Meppen – im Live-Ticker von MANNHEIM24 erfahren Sie, welche zwei Waldhof-Spieler fraglich sind und warum die Partie für Trainer Christian Neidhart etwas ganz Besonderes ist.

Anstoß im Mannheimer Carl-Benz-Stadion ist am Samstag um 14 Uhr. (nwo)