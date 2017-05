HSV rettet sich mal wieder, Wölfe müssen in die Relegation

Letzter Spieltag in der Bundesliga

+ © dpa Das darf doch nicht wahr sein: Mario Gomez ist mit seinen Wölfen auf den Relegationsplatz abgerutscht. © dpa

Jubel und Drama zugleich beim letzten Spieltag der Saison: Der HSV gibt in letzter Minute den Relegationsplatz an die Wölfe ab. Köln feiert nach 25 Jahren den Einzug in den Europacup.