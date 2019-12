Leroy Sané beim FC Bayern wohl Transferziel Nummer eins - B-Lösung aus der La Liga? 

Leroy Sané und der FC Bayern München: Es bleibt das Transfer-Thema in Fußball-Deutschland. Einem Bericht zufolge ist ein Shootingstar aus Spanien die erste Alternative.

FC Bayern bemüht sich weiter um Leroy Sané von Manchester City .

bemüht sich weiter um von . Kommt stattdessen Mikel Oyarzabal von Real Sociedad?

von Real Sociedad? Hier finden sie alle früheren News zu Transfer-Ziel Sané.

München - Es ist ruhig geworden um Leroy Sané und seinen möglichen Wechsel zum FC Bayern München - bisher!

Denn nun berichtet die spanische AS, dass die Münchner schon einen Ersatz gefunden haben sollen, sollte der Transfer des deutschen Nationalspielers zum Rekordmeister nicht zustande kommen.

Leroy Sané würde weit über 100 Millionen Euro kosten

Zur Einordnung: Der 23-jährige Angreifer fällt seit August wegen eines Kreuzbandanrisses aus, würde aber dennoch wohl mehr als 100 Millionen Euro Ablöse kosten.

Plus Gehalt für mehrere Jahre und Boni für den Berater, wären die Bayern schnell bei einem Gesamtvolumen um die 200 Millionen Euro.

+ Deutscher Star in England: Leroy Sané (li.) von Manchester City. © dpa / Harry Marshall

FC Bayern: Mikel Oyarzabal statt Leroy Sané?

Das würde freilich Kapazitäten bei anderen Transfers rauben. Was also tun? Laut AS wäre die Ersatzlösung deutlich günstiger und noch jünger - sein Name: Mikel Oyarzabal. Der 22-jährige Spanier steht bei Real Sociedad unter Vertrag und liefert in La Liga gewaltig.

So hat der U21-Europameister in 15 Einsätzen in der ersten spanischen Liga bereits fünf Tore erzielt und vier weitere Treffer vorbereitet.

Oyarzabal ist wie Sané ein Linksaußen und ebenfalls ein Linksfuß. Und würde damit Bayern-Coach Hansi Flick oder womöglich Thomas Tuchel als neuen Trainer überzeugen?

No hay mejor manera de cerrar la temporada, una sensación indescriptible!!! CAMPEONES DE EUROPA pic.twitter.com/yqyXNN5bsg — Mikel Oyarzabal (@mikel10oyar) 1. Juli 2019

Der junge Angreifer überragte insbesondere beim 3:0 über Deportivo Alavés mit zwei Toren und einer Vorlage. Zuletzt traf er auch beim 4:1 im Baskenland-Derby gegen SD Eibar.

Leroy Sané wäre deutlich teurer als Mikel Oyarzabal

Nach Javi Martinez wäre Oyarzabal der zweite Baske beim FC Bayern. Dem Bericht zufolge soll die Ausstiegsklausel bei 60 Millionen Euro liegen - er wäre damit deutlich günstiger als Sané. Der Spanier hat in San Sebastián eigentlich noch Vertrag bis 2024.

Wird er jetzt zur B-Lösung in München? Dem Vernehmen nach soll Sané weiter das Transfer-Ziel Nummer eins an der Säbener Straße sein. Es bleibt weiter spannend rund um den früheren Schalker - und seine mögliche baskische Alternative von Real Sociedad.

