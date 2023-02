Kylian Mbappé vor CL-Knaller gegen FC Bayern verletzt: Nagelsmann vermutet irres Pokerspiel

Von: Florian Schimak, Christoph Klaucke

Kylian Mbappé musste gegen Montpellier verletzt vom Feld. © Photo by Sylvain THOMAS / AFP

Kylian Mbappé wird wohl das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Bayern verletzungsbedingt verpassen. FCB-Trainer Nagelsmann glaubt das nicht.

Update vom 3. Februar, 14.30 Uhr: Fällt Kylian Mbappé nun tatsächlich für das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Bayern aus? FCB-Coach Julian Nagelsmann traut dem Braten nicht. „Ich glaube nicht, dass er ausfällt. Ich weiß nicht, was er hat und ich gehe davon aus, dass er spielt. Das steht ja relativ vage auf ihrer Homepage, die Rede ist von drei Wochen“, sagte der 35-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in Wolfsburg. PSG teilte am Donnerstag mit, dass sich Mbappé eine Verletzung am hinteren Oberschenkel zugezogen hat und drei Wochen ausfällt. Das Hinspiel findet am 14. Februar statt.

„Wenn es keine strukturelle Verletzung ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass er für das Spiel ausfällt. Aber ich weiß es nicht, ich bereite mich ganz normal vor, so dass er spielt“, meinte Nagelsmann, der zudem einen Verdacht in Richtung des Gegners äußerte: „Sie könnten pokern.“

Kylian Mbappé verpasst CL-Knaller: FC Bayern reagiert auf PSG-Schock

Update vom 2. Februar, 17.58 Uhr: Der Ausfall von Kylian Mbappé für das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Bayern könnte PSG entscheidend schwächen. Bereits vor der feststehenden Diagnose reagierte FCB-Präsident Herbert Hainer auf den Verletzungsschock gegenüber der Bild: „Es tut mir leid für den Spieler, ich weiß nicht, was er hat. Aber Mbappé spielen zu sehen, ist immer eine Augenweide. Wenn er nicht spielt, ist Paris wahrscheinlich ein bisschen schwächer, aber wir müssen uns auf alles einstellen. Wenn er spielt, wollen wir trotzdem weiterkommen.“

Drei Wochen Pause: Mbappé verpasst CL-Knaller gegen FC Bayern

Update vom 2. Februar, 16 Uhr: Bittere Pille für PSG! Wie die Franzosen mitteilen, hat sich Kylian Mbappé am Mittwochabend eine Verletzung am hinteren Oberschenkel zugezogen.

Der Superstar wird nach Vereinsangaben drei Wochen fehlen. Somit verpasst er das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am 14. Februar gegen den FC Bayern.

Erstmeldung vom 1. Februar:

Montpellier/München – Große Sorgen in Paris vor dem Achtelfinal-Showdown in der Champion League gegen den FC Bayern!

Superstar Kylian Mbappe musste im Ligaspiel bei Montpellier HSC (2:0) noch in der ersten Hälfte verletzt ausgewechselt werden. Was genau der französische Angreifer hat, steht bislang noch nicht fest. Am späten Mittwochabend gab es noch keine Diagnose. Damit nicht genug: Der Super-Stürmer war nicht der einzige PSG-Star, der verletzt vom Feld musste.

Kylian Mbappe: Fehlt er gegen den FC Bayern? PSG-Star muss verletzt vom Feld

Ebenfalls bitter für PSG: Auch Sergio Ramos musste nach gut einer halben Stunden angeschlagen runter. Für ihn kam der Ex-Bayern-Profi Renato Sanches in die Partie. Bangen in Paris?

„Wir denken, dass es nichts Ernstes ist“, sagte PSG-Trainer Christophe Galtier nach dem Spiel und gab damit eine erste Entwarnung: „Die Spieler wollten kein Risiko eingehen, es sieht nicht sehr schlimm aus“.

Kylian Mbappé musste gegen Montpellier verletzt vom Feld. © EPA/Guillaume Horcajuelo

Fehlt er gegen Bayern? Mbappé scheitert doppelt mit Elfmeter und muss dann verletzt aus

Der Abend hatte bereits völlig kurios für Mbappé begonnen. In der 10. Minute scheiterte der Angreifer zunächst mit einem Elfmeter an Montpellier-Keeper Lecomte. Dieser musste allerdings wiederholt werden. Doch auch den zweiten Versuch parierte der Torhüter.

Nur zehn Minuten später sah man den 25-jährigen Mbappé dann auf einmal auf dem Rasen sitzen. Nichts ging mehr! Er hielt sich immer wieder die Rückseite des linken Oberschenkels. Für den Vize-Weltmeister von 2022 kam Youngster Ekitike.

Champions League: Achtelfinale PSG gegen FC Bayern in zwei Wochen

In der zweiten Hälfte erzielten dann Fabian und Superstar Lionel Messi die Tore für den französischen Spitzenklub. Damit vergrößerte PSG den Vorsprung auf Verfolger Olympique Marseille in der Ligue 1 auf mittlerweile fünf Zähler. Auch in München dürften die Auswechslungen aufmerksam beobachtet worden sein.

Im Achtelfinale der Champions League trifft PSG schließlich auf den FC Bayern. Im Hinspiel am 14. Februar ist die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann in Paris zu Gast. Am 8. März kommt dann die Welt-Auswahl von der Seine an die Isar. Ein Fehlen von Mbappé wäre sicher ein herber Rückschlag vor dem CL-Knaller. (smk)