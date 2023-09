Kuriose Handschlagszene zwischen VfB-Boss Wehrle und Sammer

Von: Niklas Noack

Teilen

VfB-Boss Alexander Wehrle sitzt beim Länderspiel Deutschland gegen Frankreich auf der Tribüne. © Sebastian Räppold/Matthias Koch/IMAGO

Rund um VfB-Boss Alexander Wehrle kam es beim Länderspiel Deutschland gegen Frankreich zu einer kuriosen „Handschlag“-Szene.

Mehr zum Thema Kurioses „Handschlag“-Video mit VfB-Boss Wehrle im Netz aufgetaucht

Stuttgart - Auch Alexander Wehrle war beim Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft. Bei BW24 lesen Sie, weshalb es dabei zu einer kuriosen „Handschlag“-Szene zwischen VfB-Boss Wehrle und Matthias Sammer kam.

Immerhin gewann Deutschland am Dienstag (12. September) in Dortmund mit 2:1 (1:0) gegen Vizeweltmeister Frankreich. Es war das erste Spiel nach der Entlassung von Hansi Flick als Nationaltrainer, weshalb Rudi Völler interimsweise an der Seitenlinie stand. Wehrle war in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der DFB GmbH & Co KG im ehemaligen Westfalenstadion anwesend.

Beim VfB Stuttgart geht es nach der Länderspielpause am Samstag (16. September, 15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FSV Mainz 05 weiter.