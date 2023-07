Karlsruher SC ärgert Jürgen Klopps FC Liverpool – verliert aber trotzdem

Von: Nils Wollenschläger

Der Karlsruher SC hat bei seiner offiziellen Stadioneröffnung am Mittwoch einen Sieg gegen den FC Liverpool nur knapp verpasst. So lief die Partie im Wildpark:

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat am Mittwochabend (19. Juli) eine Überraschung gegen den FC Liverpool um Kult-Trainer Jürgen Klopp nur knapp verpasst. Im ausverkauften BBBank Wildpark verliert der KSC gegen Liverpool mit 2:4 (1:1) – wie HEIDELBERG24 berichtet.

Testspiel Karlsruher SC – FC Liverpool 2:4 (1:1) Karlsruher SC Drewes - Heise, Franke (70. Thiede), Bormuth, Jung (70. Brosinski) - Gondorf (80. Burnic), Wanitzek (81. Öztürk) - Nebel, Stindl (70. Zivzivadze) - Rossmann (70. Arase), Schleusener (70. Herold) FC Liverpool Kelleher (46. Jaros) - Robertson (46. Gakpo), van Dijk (46. Gomez), Konate (46. Matip), Bradley (46. Quansah) - Alexander-Arnold (46. McConnell), Clark (46. Scanlon), Szoboszlai (46. Tsimikas) - Diaz (46. Jota), Nunez (46. Mac Allister), Salah (46. Doak) Tore 0:1 Nunez (3.), 1:1 Stindl (38.), 2:1 Jung (48.), 2:2 Gakpo (68.), 2:3 Jota (90.), 2:4 Jota (90.) Schiedsrichter Lars Erbst (Gerlingen)

Die Partie ist zugleich die offizielle Eröffnung des KSC-Stadions. Der FC Liverpool bereitet sich aktuell in Donaueschingen auf die neue Premier-League-Saison vor. Am kommenden Montag (24. Juli) bestreitet der Champions-League-Sieger von 2019 noch ein weiteres Testspiel gegen Zweitligist SpVgg Greuther Fürth.

Darwin Núñez (3.) bringt die Gäste aus England früh in Führung. KSC-Rückkehrer Lars Stindl (39.) gleicht in der Schlussphase der ersten Halbzeit mit einem sehenswerten Fernschuss aus. „Es ist ein sehr schönes Gefühl, in der Heimat und bei den Jungs im Verein zu sein – das macht Spaß!“, sagt Stindl zum Vorbereitungsstart im Interview mit HEIDELBERG24. Der 34-Jährige ist im Sommer von Borussia Mönchengladbach zu seinen Herzensverein zurückgekehrt.

Stadioneröffnung in Karlsruhe: FC Liverpool siegt beim KSC kurz vor Schluss

Nach dem Seitenwechsel wird beim FC Liverpool viel gewechselt. LFC-Trainer Klopp bringt unter anderem Neuzugang Alexis Mac Allister, der von Liga-Konkurrent Brighton gekommen ist. Zu Beginn der zweiten Hälfte werden die Reds kalt erwischt: KSC-Rechtsverteidiger Sebastian Jung (48.) trifft zur KSC-Führung.

Die Karlsruher bejubeln das 1:1 gegen Liverpool. © Philipp von Ditfurth/dpa

Der eingewechselte Cody Gakpo (69.) erzielt das 2:2. Die Hausherren werfen in der Schlussphase nochmal alles nach vorne, doch die Treffer fallen auf der anderen Seite: Diogo Jota (90.) besorgt per Doppelpack kurz vor dem Schlusspfiff den 2:4-Endstand. Die Badener bestreiten am Samstag (24. Juli) gegen Darmstadt 98 ihre Generalrobe für den Ligastart. Am ersten Spieltag der 2. Bundesliga gastiert der KSC am 29. Juli bei Aufsteiger VfL Osnabrück. (nwo)