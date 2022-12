Kroatien-Star Modric setzt Nationalmannschaftskarriere fort

Kroatischer Weltstar: Luka Modric. © Tom Weller/dpa

Kroatiens Superstar Luka Modric setzt seine Karriere in der Nationalmannschaft zumindest bis zum Finale der Nations League im Sommer fort.

Al-Rajjan - Das kündigte der 37-Jährige nach dem 2:1 im Spiel um Platz drei bei der Fußball-WM in Katar gegen Marokko an. „Ich genieße es im Nationalteam, ich bin glücklich. Ich denke, dass ich immer noch auf hohem Niveau spielen kann. Ich will zunächst bis zur Nations League weiterspielen und danach haben wir genug Zeit, um über die Europameisterschaft nachzudenken“, sagte Modric dem TV-Sender BeIN Sports.

Der Mittelfeldstar von Real Madrid hatte vor der WM seine Zukunft offen gelassen. In den sieben Spielen in Katar präsentierte sich der Rekordnationalspieler aber weiter in alter Klasse. Nach Platz zwei bei der WM in Russland vor vier Jahren hat es Kroatien wieder unter die besten drei Teams geschafft. „Diese Medaille ist sehr wichtig für uns, für mich, für Kroatien als Nationalteam und als Land. Wir haben bestätigt, dass Kroatien eine wichtige Rolle im Weltfußball spielt. Wir verlassen Katar als Gewinner“, betonte Modric.

Das Finalturnier der Nations League findet im Juni 2023 in den Niederlanden statt. Neben Kroatien und Gastgeber Niederlande sind außerdem Spanien und Italien qualifiziert. Die Europameisterschaft wird 2024 in Deutschland ausgetragen. dpa