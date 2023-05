Erst Krebs, dann Meister? Ehefrau packt über Hallers BVB-Wunder aus

Von: Christoph Wutz

Der BVB steht vor der ersten Meisterschaft seit elf Jahren. Der Titel würde auch ein unglaubliches Jahr von Stürmer Sébastien Haller krönen.

Dortmund – Die Gänsehaut-Aussagen von BVB-Coach Edin Terzic sprechen eine eindeutige Sprache: Sollte Borussia Dortmund tatsächlich Meister werden, wäre das schon eine echte Sensation. Noch wundersamer ist aber der Weg von Stürmer Sébastien Haller. Im vergangenen Sommer als Rekordzugang für 30 Millionen Euro aus Amsterdam nach Dortmund gekommen, fiel er zunächst lange aufgrund einer Krebserkrankung aus, kämpfte sich aber fantastisch zurück. Seine Frau Priscilla gab jetzt Einblicke in die Leidenszeit ihres Mannes.

Sébastien Romain Teddy Haller Geboren: 22. Juni 1994 (Alter: 28 Jahre), Ris-Orangis, Frankreich Position: Mittelstürmer Vertrag bei Borussia Dortmund bis zum: 30. Juni 2026 Marktwert: 30 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

BVB-Wunder Haller nach Krebserkrankung zurück – Diagnose war „ein Albtraum“ für Frau Priscilla

In der Saisonvorbereitung war ein bösartiger Hodentumor bei Haller festgestellt worden. Nach der Diagnose musste sich der Stürmer zweimal operieren lassen und vier Chemotherapien durchlaufen. Kraft auf seinem beschwerlichen Weg zurück gab ihm seine Familie, bestehend aus Frau Priscilla und ihren drei kleinen Kindern.

Seine Gattin äußerte sich jetzt im Interview mit RTL zum turbulenten letzten Jahr der Hallers. Die Krebs-Diagnose von Papa und BVB-Star Sébastien sei „ein Albtraum“ gewesen, „weil er jemand ist, der wirklich gesund lebt, gut isst, jeden Tag Sport macht und stark ist“, sagte sie. Daher habe sie die Krebsdiagnose ihres Mannes umso mehr schockiert: „Dass das mit dieser Art Mensch passiert, kann man sich nicht vorstellen“, gestand Priscilla Haller ein.

Kämpfte sich nach seiner Krebserkrankung eindrucksvoll zurück: Dortmunds Sébastien Haller, der den BVB jetzt zur Meisterschaft schießen könnte. © Imago / Revierfoto / Screenshot: Sébastien Haller/Instagram

Letztes Jahr von Dortmund-Star Haller war „das schlimmste, aber auch das schönste“, sagt seine Ehefrau

Mama Haller sprach auch darüber, wie ihr Nachwuchs mit der schwierigen Situation umging: „Wir haben Glück, weil unsere Kinder noch klein sind. Ich denke, sie konnten das noch nicht wirklich verstehen“, sagte die Ehefrau des französischen Stürmers. Vielmehr hätten sich die Sprösslinge über die permanente Anwesenheit ihres Vaters, der während auf seinem Weg zurück viel Zeit daheim verbrachte, gefreut: „Sie waren so glücklich, dass er jeden Tag zu Hause war“, sagte Priscilla Haller mit einem Lächeln.

Sie selbst blickt mit gemischten Gefühlen auf die vergangenen Monate zurück. „Jetzt, wo es ein Jahr her ist, war das Jahr wirklich das schlimmste, aber auch das schönste“, offenbarte die BVB-Spielerfrau. Erst nach mehreren Monaten feierte Sébastien Haller sein Debüt für Schwarz-Gelb, als er im Januar beim Heimspiel gegen den FC Augsburg auf das Spielfeld zurückkehrte. In den 17 darauffolgenden Bundesliga-Spielen traf er neunmal und bereitete fünf Tore vor. Zuletzt schoss er den BVB am vergangenen Sonntag mit zwei Treffern auf Platz eins – ausgerechnet gegen Augsburg (Endstand: 3:0).

Nach unglaublicher Comeback-Story: Haller-Ehefrau hofft auf „magischen“ Titelgewinn des BVB

Am Samstag könnte der 28-Jährige der Borussia auch zur ersten Meisterschaft seit elf Jahren verhelfen. Für Priscilla Haller zählt nichts anderes mehr: „Ich hoffe das so sehr. Wirklich, ich denke daran jeden Tag“, sagte sie vor dem letzten Spiel gegen Mainz 05 über den Titelgewinn.

Die Meisterschaft als Abschluss „wäre magisch, wirklich magisch“, so die Spielerfrau. Während ihr Gatte also jetzt erst wirklich beim BVB ankommt, könnte Jude Bellingham nie wieder für Dortmund auflaufen. (wuc)