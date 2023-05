Bundesliga-Konferenz jetzt live: Bayern führt nach Coman Traumtor – BVB vergibt Elfmeter

Von: Christoph Klaucke

Der BVB und Julian Brandt können heute Meister werden. © Ina Fassbender/AFP

Wer wird Deutscher Meister, wer steigt ab, wer schafft es in den Europapokal? In der Bundesliga fallen am 34. Spieltag die letzten Entscheidungen. Der Konferenz-Ticker.

Bundesliga, 34. Spieltag: Alle Entscheidungen am Samstag ab 15.30 Uhr

Meister-Krimi zwischen BVB und FC Bayern : Aufstellungen sind da

: Aufstellungen sind da Abstiegs-Krimi : Vier Teams kämpfen um Klassenerhalt

: Vier Teams kämpfen um Klassenerhalt Dieser Live-Ticker zum Bundesliga-Finale wird laufend aktualisiert

19. Minute (BOC-LEV): Tor für Bochum. Förster bringt den VfL in Führung.

34. Spieltag der Bundesliga

Dortmund – Mainz 0:1 RB Leipzig – Schalke 2:0 Union Berlin – Bremen 0:0 Köln – FC Bayern 0:1 Gladbach – Augsburg 1:0 Frankfurt – Freiburg 0:0 Wolfsburg – Hertha 1:0 Bochum – Leverkusen 1:0 Stuttgart – Hoffenheim 0:0

19. Minute: Elfmeter für Dortmund. Doch Haller scheitert am Mainzer Keeper.

19. Minute (RBL-S04): Tor für Leipzig. Nkunku erzielt das 2:0.

15. Minute (BVB-M05): Tor für Mainz. Hanche-Olsen trifft nach einem Eckball zum 1:0. Der BVB droht die Meisterschaft zu verspielen, aktuell liegen die Bayern vorne.

10. Minute (RBL-S04): Tor für Leipzig. Konrad Laimer bringt die Roten Bullen in Führung.

8. Minute (KÖL-FCB): Tor für den FC Bayern! Kingsley Coman zwirbelt das Leder an den Innenpfosten – Traumtor. Damit springen die Bayern vorübergehend an die Tabellenspitze.

8. Minute (BOC-LEV): Rote für Leverkusens Adli nach einer Tätlichkeit.

4. Minute (BMG-FCA): Tor für Gladbach. Netz trifft zum 1:0 nach toller Vorarbeit von Hofmann.

2. Minute (WOB-Hertha): Tor für Wolfsburg, 1:0 durch Kaminski.

1. Minute: Anstoß! Auf geht‘s in die letzte Bundesliga-Konferenz dieser Saison.

Update vom 27. Mai, 15.28 Uhr: Die Spannung steigt. Die Spieler aller 18 Bundesliga-Mannschaften stehen im Spielertunnel bereit und warten darauf, dass es endlich losgeht. Am letzten Spieltag geht es zwischen dem FC Bayern und Dortmund um die Meisterschaft, doch auch im Kampf um Europa und den Klassenerhalt stehen enge Entscheidungen an.

Update vom 27. Mai, 15.20 Uhr: Ein verirrter Bienenschwarm hat in Dortmund die Sky-Übertragung vor dem großen Meister-Finale der Fußball-Bundesliga erschwert. Dietmar Hamann, Erik Meijer und Moderator Michael Leopold wurden in der Vorbereitung etwa 45 Minuten vor Spielbeginn heftig umschwirrt und mussten sogar ihre Expertenrunde unterbrechen. Auch eine Kamera war nicht mehr nutzbar.

Der Schwarm hatte sich zu großen Teilen auf einem TV-Scheinwerfer niedergelassen, den zwei mutige Feuerwehrleute schließlich aus dem Innenraum trugen. Entscheidend besser wurde es dadurch zunächst nicht. Der Besuch passte: Maskottchen des BVB ist die Biene „Emma“.

Update vom 27. Mai, 15.05 Uhr: Vor dem BVB-Spiel gegen Mainz kam es in Dortmund zu einem Stromausfall. Ausgerechnet an der Haltestelle „Signal-Iduna-Park“ ist der Strom ausgefallen. Die Fans wurden über den Hauptbahnhof umgeleitet. Die Anreise der Stadionbesucher wurde dementsprechend verzögert.

Meister-Krimi zwischen BVB und FC Bayern: Aufstellungen sind da

Update vom 27. Mai, 14.55 Uhr: Beim FC Bayern sitzen Goretzka und Musiala nur auf der Bank, dafür spielen Gravenberch und Sané, auch Thomas Müller steht in der Startelf.

Aufstellung FC Bayern: Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Mazraoui - Kimmich, Gravenberch - Coman, Müller, Sané - Gnabry Aufstellung Borussia Dortmund: Kobel - Wolf, Süle, Hummels, Ryerson - Brandt, Can, Guerreiro - Malen, Haller, Adeyemi

Update vom 27. Mai, 14.45 Uhr: Der BVB muss heute gegen Mainz in der Startelf erneut auf Mittelfeld-Ass Jude Bellingham verzichten, dafür steht der 19-Jährige nach seinen Knieproblemen aber wieder im Kader.

Vorbericht: München – Am Samstagnachmittag (Anstoß um 15.30 Uhr) steht der letzte und 34. Spieltag der Bundesliga auf dem Programm. Die Meisterschaft ist so spannend wie lange nicht mehr. Borussia Dortmund geht mit zwei Punkten Vorsprung ins Fernduell mit dem FC Bayern München. Und auch im Kampf um Europa und gegen den Abstieg könnten die Entscheidungen buchstäblich in letzter Minute fallen.

Klopp mischt sich in Titelkampf zwischen BVB und FC Bayern ein

Der BVB ist dem großen Ziel erstmals seit 2012 wieder Deutscher Meister zu werden ganz nah. Sollte die Borussia das Heimspiel im Signal Iduna Park gegen Mainz gewinnen, ist die Schale sicher. Bei einem Patzer könnte der FC Bayern mit einem Sieg in Köln aber noch vorbeiziehen.

Thomas Müller machte sich bereits mit einem fiesen Kniff vor dem Meister-Finale unbeliebt und baut maximalen Druck auf den BVB auf. Er habe gelesen, die ganze Stadt, „ich glaube, 200.000 bis 400.000 Fans würden erwartet werden bei einer Meisterfeier. Ich sag mal so: Den Erwartungen von so vielen Menschen zu entsprechen, das musst du dann auch erst mal mit einem breiten Kreuz auf dem Platz hinbekommen. Wenn die ganze Dortmunder Süd den Sieg will, musst du dem als Spieler erst mal standhalten.“ Selbst Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp mischt sich in den Titelkampf ein und ist „ein bisschen nervös“.

Bundesliga-Konferenz im Live-Ticker: Wird der BVB Deutscher Meister, wer steigt ab?

Die Mainzer könnten im Meisterrennen das Zünglein an der Waage werden. Die Rheinhessen haben die Bayern vor wenigen Wochen besiegt. Schaffen sie das dieses Mal auch gegen den BVB? Allerdings muss der FSV auswärts in Dortmund ran. Ex-Mainz-Coach Thomas Tuchel erhofft sich Schützenhilfe.

Doch auch der Kampf um Europa verspricht Spannung pur. Union Berlin (gegen Bremen) und Freiburg (in Frankfurt) sind punktgleich und streiten sich um den letzten Platz in der Champions League. Leverkusen (in Bochum) und Wolfsburg (gegen Absteiger Hertha) duellieren sich um den sechsten Platz, die Werkself hat bei einem Punkt Vorsprung die bessere Ausgangsposition. Eintracht Frankfurt hat bei drei Zählern Rückstand nur noch Außenseiterchancen.

Abstiegs-Krimi: Vier Teams kämpfen um Klassenerhalt

Im Abstiegskampf wartet auf die Fans ein Herzschlagfinale. Augsburg (34 Punkte) hat auf dem 14. Rang die besten Chancen auf den Klassenerhalt, dahinter lauern Stuttgart (32), Bochum (32) und Schalke (31). Hertha BSC ist in letzter Minute schon vergangene Woche abgestiegen. In unserem Konferenz-Ticker am Samstag, ab 15.30 Uhr, verpassen Sie kein Highlight vom letzten Bundesliga-Spieltag. (ck)