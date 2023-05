Klopp wütet gegen Schiedsrichter – bis er sich verletzt

Von: Marcus Giebel

Der FC Liverpool feiert einen emotionalen Sieg über Tottenham Hotspur. Jürgen Klopp beschäftigt sich dabei mehr mit dem Schiri als dem Gegner – mit Folgen.

Liverpool – Auf dem Weg zum dramatischen 4:3 über Tottenham Hotspur und dem Sprung auf Rang fünf der Premier League musste der FC Liverpool leiden. Und Jürgen Klopp ganz besonders. Nachdem der Teammanager der Reds in dieser Saison schon viele Verletzungen seiner Stars zu beklagen hatte, erwischte es ihn diesmal selbst. Irgendwie fand er das dann aber auch ganz okay – Karma eben.

Aber der Reihe nach. Zunächst legten die Liverpooler – passend zu ihren roten Trikots – los wie die Feuerwehr. Nach 15 Minuten hatte das Klopp-Team gegen die kriselnden Spurs, die binnen eines Monats zweimal den Trainer gewechselt hatten, ein 3:0 herausgeschossen. Heavy-Metal-Fußball, wie Klopp ihn liebt. Curtis Jones (3.), Luis Diaz (5.) und Mohamed Salah (15./Foulelfmeter) trafen und der LFC gab klar den Ton an in Anfield.

Klopp wütet trotz Liverpool-Sieg gegen Schiri: „Haben unsere Geschichte mit Tierney“

Doch nach und nach kippte die Partie zugunsten der Gäste aus London. Der vom FC Bayern umworbene Harry Kane (40.) verkürzte mit seinem 25. Ligator der Saison zum 1:3-Pausenstand. Mit seinem 2:3 läutete Ex-Bundesliga-Profi Heung Min-Son (77.) die heiße Schlussphase ein. Klopps Laune war schließlich im Keller, als Richarlison in der dritten Minute der Nachspielzeit tatsächlich noch ausglich.

Den Sieg nach diesem fulminanten Start noch vergeigt? Klopp hatte den Schuldigen für die unnötigen Punktverluste bereits ausgemacht: der Mann mit der Pfeife in der Hand. Der Ärger des Coaches konzentrierte sich komplett auf Referee Paul Tierney.

„Wir haben unsere Geschichte mit Tierney, ich weiß wirklich nicht, was er gegen uns hat“, schimpfte der gebürtige Schwabe nach dem Spiel: „Er hat gesagt, dass es kein Problem gibt, aber das kann nicht wahr sein.“

Klopps Frust über Schiri Tierney: Darwins Platzverweis und überraschende Pleiten

Unter der Leitung des 43-Jährigen hatte Liverpool in dieser Saison tatsächlich wenig zu feiern. Am 2. Spieltag leitete Tierney das 1:1 gegen Crystal Palace, in dem er Klopps neuen Stürmer Darwin Nunez nach einer Tätlichkeit vom Platz stellte. Die zweite LFC-Partie mit Tierney ging bei Aufsteiger Nottingham Forest mit 0:1 verloren – die Punktverluste hatte sich der Favorit allerdings selbst zuzuschreiben.

Es folgte ein 3:1 bei Aston Villa mit Tierney auf dem Rasen, ehe es einen weiteren Nackenschlag setzte. Beim 0:3 bei den Wolverhampton Wanderers war das Klopp-Team allerdings völlig von der Rolle, hatte sich schon nach zwölf Minuten zwei Gegentreffer eingefangen. Da hätte womöglich sogar der Referee für Liverpool mitspielen können und es wäre kaum aufgefallen. Wenige Wochen später revanchierte sich der LFC dann in einem Nachholspiel mit 2:0 gegen die Wolves – auch hier war Tierney dabei.

Jürgen Klopp, wie er leibt und lebt: Liverpools Trainer lässt seinen Emotionen freien Lauf. © IMAGO / PA Images

Tierney-Assistent verpasst Klopp-Profi Ellbogenschlag: Skandal im Topspiel von Liverpool gegen Arsenal

Einen Punkt rettete Liverpool beim bis Sonntag letzten Spiel mit dem erfahrenen Schiri. Gegen den einst souveränen Tabellenführer FC Arsenal holten die Gastgeber ein 0:2 auf. Dass nicht mehr als das 2:2 heraussprang, hing jedoch eher mit Salah zusammen, der einen Elfmeter verschoss. Einen weiteren möglichen Strafstoß verwehrte Tierney den Reds in der Nachspielzeit, als sein kurz zuvor eingewechselter schottischer Namensvetter Kieran Tierney kräftig an Salahs Trikots zerrte.

In Erinnerung blieb das Spiel aber auch wegen eines unfassbaren Aussetzers von Schiri-Assistent Constantine Hatzidakis. Dieser versetzte Liverpools Andy Robertson kurz nach dem Pausenpfiff einen Ellbogenschlag gegen den Hals. Nach Ermittlungen kam er ohne Strafe davon, stand am Wochenende beim 1:0 von Manchester United über den FC Fulham wieder an der Seitenlinie.

Klopp verletzt sich beim Jubel vor dem Vierten Offiziellen: „Ich wurde sofort bestraft“

Vielleicht blieb Klopp auch insbesondere diese Szene im Kopf. Und der Spielverlauf gegen die Spurs tat sein Übriges. Als Diogo Jota schließlich nur 99 Sekunden nach dem Ausgleich mit seinem 4:3-Siegtreffer die Emotionen erneut Achterbahn fahren ließ, kannte Klopp kein Halten mehr. Er stürmte zum Vierten Offiziellen John Brooks, um sich provozierend vor diesem aufzubauen und ihm ins Gesicht zu jubeln. Dafür zeigte ihm Tierney die Gelbe Karte.

Weit schlimmer waren für Klopp aber die körperlichen Folgen. Denn für manchen Muskel war dieser plötzliche Sprint dann doch zu viel. „Der Oberschenkel oder welcher Muskel auch immer hat in dem Moment nachgegeben“, erklärte der emotionale Coach sein schmerzverzerrtes Gesicht nach dem Trubel in der BBC: „Ich weiß nicht, ob es der Oberschenkel war, könnte auch der Adduktor sein, aber ich wurde sofort bestraft.“ Der Muskel sei „mindestens gezerrt“. „Das ist dann auch fair“, bewies er Humor.

Dennoch legte Klopp gegen seinen Intimfeind via Sky Sports noch nach: „Wie er mich anschaut, das verstehe ich nicht. Mein Jubel war unnötig, um fair zu sein. Aber was er zu mir gesagt hat, als er mir die Gelbe Karte gezeigt hat, war nicht okay.“ Die genaue Wortwahl gab der Trainer jedoch nicht wieder.

Zwei Männer und eine Gelbe Karte: Jürgen Klopps (l.) Arbeitstag endete mit der Verwarnung durch Referee Paul Tierney. © IMAGO / Sportimage

Klopp droht Strafe: Gremium sieht kein Fehlverhalten von Schiedsrichter Tierney

Vielmehr stellte das für die Schiedsrichter im englischen Fußball zuständige Gremium Professional Game Match Officials Limited nach Auswertung der Aufnahmen der Mikrofone am Spielfeldrand fest, dass sich Tierney keines Vergehens schuldig gemacht hat: „Er hat sich während des gesamten Spiels professionell verhalten, auch bei der Verwarnung des Liverpooler Trainers.“

Nun könnte Klopp sogar ein Nachspiel drohen. Der wollte auch später im Hinblick auf das Gespräch nicht in die Einzelheiten gehen: „Ich werde nichts mehr darüber sagen. Die Schiedsrichter sagen nicht, was gesagt wurde. Also sage ich nicht, was gesagt wurde.“ Clever, schließlich könnte alles, was er öffentlich zu dem Streit äußert, in einem Verfahren gegen ihn verwendet werden.

Stellt sich nur die Frage, ob sich die Verantwortlichen bei den Schiedsrichter-Ansetzungen einen Gefallen tun, sollten sie Klopp und Tierney sobald noch einmal aufeinander loslassen. Unterhaltsam wäre es aber auf jeden Fall. (mg)