Klima „total gestört“: Zwischen Mannschaft und Brazzo ist offenbar viel kaputtgegangen

Von: Jannek Ringen

Die Krise beim FC Bayern München spitzt sich derzeit zu. Mittlerweile spricht man beim deutschen Rekordmeister von einem gestörten Klima.

München – Krisentage beim FC Bayern. Am Wochenende besteht die Chance, dass der deutsche Meister erstmals seit elf Jahren nicht Bayern München heißt. Nur wenige Tage später, am 30. Mai, steht die Aufsichtsratssitzung des Rekordmeisters an. Zur Debatte steht die Entwicklung des Clubs und die Personalien Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn.

Hasan Salihamidzic Geboren: 1. Januar 1977 (Alter 46 Jahre), Jablanica, Bosnien-Herzegowina Funktion: Sportvorstand Bisherige Vereine: Hamburger SV, FC Bayern München, Juventus Turin, VfL Wolfsburg

Salihamidzic steht in der sportlichen Verantwortung

Während Kahn für die Gesamtentwicklung des FC Bayern verantwortlich gemacht wird, fällt die sportliche Entwicklung in die Zuständigkeit von Salihamidzic. Und diese sieht derzeit nicht allzu rosig aus. Den Bayern droht die erste titellose Saison seit 2012.

Nach der Entlassung von Julian Nagelsmann verspielten die Bayern ihre Titelchancen in Pokal und Champions League. Hinzu kommt, dass man die Meisterschaft am letzten Spieltag nicht mehr in der eigenen Hand hat und auf einen Patzer des BVB hoffen muss. Eine Entwicklung, die keinem der Verantwortlichen gefallen dürfte.

Dicke Luft zwischen Salihamidzic und der Mannschaft. © IMAGO / Philippe Ruiz; IMAGO / Jan Huebner

Beziehung zwischen Mannschaft und Führungsetage ist „total gestört“

Neben der viel diskutierten Entlassung des Trainers, scheint auch die Mannschaft nicht mehr vollständig hinter dem Sportvorstand zu stehen. Salihamidzic ist in seiner Position für die Personalentscheidungen und das Klima rund um das Team verantwortlich. Der Kicker berichtet, dass dieses intern als „total gestört“ bezeichnet wird und in den vergangenen Monaten viel kaputtgegangen sein soll.

Das Vertrauen der Spieler ist gesunken, da sensible Gesprächsinhalte nach außen gedrungen sind. Außerdem wurden des Öfteren, wie im Fall Nübel, falsche Versprechungen gemacht. Zudem sei man mit der öffentlichen Kommunikation wie bei der Paris-Reise von Gnabry, Neuers Skiunfall, dem Aus von Tapalovic oder der Freistellung von Nagelsmann deutlich unzufrieden.

Brazzo und die Schuld an Abgängen

Die Probleme mit Salihamidzic haben nicht erst in dieser Saison begonnen. Mit Triple-Trainer Hansi Flick hatte sich der ehemalige Spieler des Rekordmeisters trotz anhaltendem Erfolg überworfen. Grund dafür war das Interesse an Nagelsmann, den er nur eineinhalb Jahre später wieder feuern musste.

Der Club verlor Führungspersönlichkeiten wie Robert Lewandowski und David Alaba und konnte diese bis heute nicht ersetzen. Vor allem Alaba galt als wichtiger Spieler für die Kabine und verließ den Verein, weil man sich nicht einigen konnte. Zudem kehrten Miroslav Klose und Hermann Gerland nach jahrelanger Arbeit dem Verein den Rücken. Gerland bestätigte im Doppelpass, dass er „Probleme mit Hassan hatte“. (jari)