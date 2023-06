Klima-Flitzer während DFB-Länderspiel: Video zeigt, wie ter Stegen sogar eingreift

Von: Andreas Knobloch

Zwei Klima-Flitzer beim Länderspiel Deutschland gegen Kolumbien in Gelsenkirchen. © IMAGO/Revierfoto

Während des Länderspiels Deutschland gegen Kolumbien haben es Flitzer aufs Feld geschafft, doch die TV-Kameras blendeten weg.

Gelsenkirchen – Die derzeitige Beliebtheitsskala der deutschen Fußball-Nationalmannschaft schlägt nicht ins Positive aus. Viele kritische Stimmen begleitet die Flick-Elf seit dem Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft.

Es folgten ein 3:3 gegen die Ukraine und ein 0:1 gegen Polen, Versöhnung soll beim Heimspiel auf Schalke gegen Kolumbien folgen (hier im Live-Ticker), doch auffälliger als die DFB-Elf waren wohl zwei Flitzer, die sich an die Pfosten kleben wollten.

Klima-Flitzer beim DFB-Länderspiel: Security macht kurzen Prozess

Klima-Aktivisten haben im Beliebtheitsranking der Deutschen einen noch schwereren Stand als die DFB-Jungs, hätten ihren Platz aber sicherlich nicht verbessert, wenn sich es geschafft hätten, sich an den Pfosten zu kleben oder ketten. Eine Aktion, die es in der Form schon in der Allianz Arena bei einem Spiel des FC Bayern München ebenso gab.

Die RTL-Regie zeigte die Bilder nicht! Stattdessen kommentierten Marco Hagemann und Steffen Freund, was sie sahen und gaben den Zuschauern daheim eben die Info, dass sich da wohl zwei Aktivisten an den Pfosten festmachen wollten, während die Wiederholung einer kolumbianischen Torchance lief.

„Stoppt den fossilen Wahnsinn“: Aktivisten mit Aufdruck auf Shirt

Während die ersten Videos, die auf Twitter kursierten, keine eindeutigen Beweise auf Klima-Aktivisten gaben, waren es die Fotografen hinter dem Tor, die festhielten, dass ein Mann und eine Frau festgenommen wurden. Auf ihrem T-Shirt stand: „Stoppt den fossilen Wahnsinn“. Nach und nach häuften sich die Videos und zeigten sogar, wie Marc-Andre ter Stegen aktiv mithalf, dass die Frau sich nicht an den linken Pfosten seines Tores festmachen konnte.

Es bleibt aber zu sagen, dass es die bei internationalen Fußballspielen die Kameras immer wegschwenken, wenn Flitzer zu sehen sind, jüngst wurde beispielsweise Cristiano Ronaldo von einem Fan in die Luft gehoben, was im TV auch nicht gezeigt wurde.

Die Botschaft der Aktivisten war im richtigen Bundesland adressiert. Die Abholzung und Zerstörung von Lützerath oder eben dem Hambacher Forst fand nicht unweit von Gelsenkirchen in Nordrhein-Westfalen statt. (ank)