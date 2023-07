Kimmich-Abschied? Tuchel reagiert mit drei Worten auf die Bayern-Gerüchte

Von: Marius Epp

Offenbar soll auch Joshua Kimmich beim FC Bayern nicht mehr unantastbar sein. Trainer Thomas Tuchel positioniert sich zu den Wechselgerüchten.

Rottach-Egern – Beim FC Bayern werden die Karten zur kommenden Saison neu gemischt – und zwar kräftig. In der Chefetage sowie in der Mannschaft wimmelt es nur so von neuen Gesichtern. Am Dienstag verkündete der Rekordmeister mit Christoph Freund und Minjae Kim sowohl einen neuen Sportdirektor als auch einen neuen Top-Innenverteidiger.

Joshua Kimmich Geboren: 8. Februar 1995 (Alter 28 Jahre), Rottweil Verein: FC Bayern München Vertrag bis: 2025 Position: Zentrales Mittelfeld

FC Bayern gibt Gas auf dem Transfermarkt – Ende noch nicht in Sicht

Die Aktivitäten auf dem Transfermarkt sind für die Münchner damit aber längst nicht beendet. Ein Stürmer wird noch kommen, möglicherweise auch noch ein Sechser. Aber vor allem auf der Abgangsseite dürfte sich noch einiges tun. Die Torhüter-Situation ist noch chaotisch, Benjamin Pavard möchte den Verein verlassen – um nur zwei Beispiele zu nennen.

Auch die Schaltzentrale im Mittelfeld der Münchner, Leon Goretzka und Joshua Kimmich, ist nach den durchwachsenen Leistungen der vergangenen Saison nicht mehr unumstritten. Während es bei Goretzka schon länger Wechselgerüchte gibt, soll nun auch Dauerbrenner Joshua Kimmich nicht mehr unantastbar sein. Das berichtet der Kicker.

Thomas Tuchel positioniert sich zu den Wechselgerüchten um Joshua Kimmich. © IMAGO/Ulrich Wagner

Kimmich-Abschied? Tuchel reagiert mit drei Wörtern auf die Bayern-Gerüchte

Bei einem entsprechenden Angebot sollen die Bayern – wie bei Goretzka – gesprächsbereit sein. Bayern-Coach Thomas Tuchel scheint den beiden keinen Freifahrtsschein mehr zu gewähren, zuletzt ließ eine Kopfschüttel-Szene mit Goretzka tief blicken. Tuchel äußerte sich nun zu den Gerüchten um Kimmich.

Am Rande des Tegernsee-Trainingslagers reagiert er mit drei Worten: „Eine große Überraschung“ wäre ein Kimmich-Abgang für ihn. Ausschließen, dass der 28-Jährige den deutschen Rekordmeister in diesem Sommer noch verlässt, wollte er allerdings nicht. „Meine Güte, Transferperiode ist Transferperiode“, sagte er.

Kimmich-Abgang? Tuchel: „Fange nicht an zu dementieren“

„Deshalb habe ich ganz allgemein gesagt: Es ist immer alles möglich. Ich fange nicht an zu dementieren, das macht keinen Sinn.“ Es gilt als offenes Geheimnis, dass Tuchel intern noch einen defensiven Mittelfeldspieler fordert. Aktuell wird Reals 80-Millionen-Mann Aurelien Tchouameni gehandelt.

Zu einem Transfer gehörten „immer drei Parteien“, sagte Tuchel, „wenn wir einen Vertrag haben und nicht wollen, wird keiner gehen.“ Kimmich ist bis 2025 gebunden. „Wir arbeiten hier mit Jo zusammen, es gibt überhaupt keinen Grund, das zu kommentieren“, ergänzte Tuchel. (epp/SID)