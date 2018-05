Kieler lassen klarste Chancen liegen - Wolfsburg schlägt Holstein deutlich

Hinspiel in der Bundesliga-Relegation

+ © dpa / Swen Pförtner Die Wölfe um Divock Origi (l-r), William und Renato Steffen juben nach dem 1:0.In einem © dpa / Swen Pförtner

In einem unterhaltsamen Hinspiel der Bundesliga-Relegation behält der VfL Wolfsburg die Nerven und schlägt Holstein Kiel deutlich. Die Gäste aus dem Norden können sich am Ende trotz einer Vielzahl an hochprozentigen Torchancen nicht belohnen.