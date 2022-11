Katar gegen Ecuador: Hier können Sie das WM-Eröffnungsspiel live verfolgen

Von: Marco Büsselmann

Katar und Ecuador bestreiten das WM-Eröffnungsspiel. © Kurt Schorrer/dpa

Im Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft trifft Gastgeber Katar am Sonntag auf Ecuador. Hier können Sie die Partie live verfolgen:

Der Start der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar rückt näher. Im Eröffnungsspiel trifft Gastgeber Katar am Sonntag (20. November/17 Uhr deutscher Zeit) auf Ecuador. Gespielt wird im al-Bayt Stadion in der Küstenstadt al-Chaur. Das Stadion bietet Platz für rund 60.000 Zuschauer. Katar gegen Ecuador – bei HEIDELBERG24 können Sie das WM-Eröffnungsspiel live verfolgen.

Für die katarische Fußball-Nationalmannschaft ist es die erste Teilnahme an der Endrunde einer Weltmeisterschaft. In der Weltrangliste belegt das Team des spanischen Trainers Felix Sanchez Platz 50. (mab)