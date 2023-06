Im Live-Interview: Rummenigge bestätigt nächsten Transfer des FC Bayern

Von: Alexander Kaindl

Karl-Heinz Rummenigge hat im Rahmen des Champions-League-Finals einen zweiten Bayern-Transfer offiziell bestätigt.

Istanbul – Klartext-Kalle ist wieder da! Bayern Münchens Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge hat am Rande des Champions-League-Finals in Istanbul zwischen Manchester City und Inter Mailand eher beiläufig den nächsten Transfer des FC Bayern München bestätigt.

Raphaël Adelino José Guerreiro Geboren: 22. Dezember 1993 (Alter 29 Jahre), Le Blanc-Mesnil, Frankreich Marktwert: 20 Millionen Euro

Rummenigge bestätigt Transfer von Raphael Guerreiro

Der 67-Jährige sagte vor der Partie im DAZN-Interview mit Alexander Schlüter und Michael Ballack: „Wir haben mit Guerreiro und Laimer gute Spieler gekriegt.“

Den ablösefreien Wechsel des Mittelfeldspielers Konrad Laimer vom Ligarivalen RB Leipzig hatte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Freitag öffentlich gemacht. Am bisherigen Dortmunder Guerreiro (29), Europameister von 2016 mit Portugal, galt der FC Bayern bis dato als höchst interessiert. Verschiedene Medien berichteten Mitte der Woche, dass noch Details zu klären seien. Der Vertrag des linken Außenbahnspielers beim BVB läuft aus.

Karl-Heinz-Rummenigge (M.) im DAZN-Interview mit Alexander Schlüter (l.) und Michael Ballack. © Screenshot DAZN

Wen verpflichtet der FC Bayern München noch?

Die Bayern greifen also auf dem Transfermarkt an! Was den Münchnern aber nach wie vor fehlt, ist der klassische Mittelstürmer. Der Transfer-Sommer ist aber natürlich noch lang. Und Laimer und Guerreiro sind schon einmal ein ausgezeichneter Anfang – aus Bayern-Sicht.

Der frühere Klubboss Rummenigge, der nach der Entlassung von Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic in den Aufsichtsrat zurückgekehrt ist, ging im Interview auch auf jene Mittelstürmer-Thematik ein.

FC Bayern weiter auf der Suche nach Lewandowski-Nachfolger

Mit Robert Lewandowski, der im vergangenen Sommer zum FC Barcelona transferiert wurde, habe der FC Bayern „wettbewerbsübergreifend 50 Tore“ pro Saison verkauft: „Da wird man etwas machen müssen.“

Und natürlich soll auch der Posten des Sportdirektors oder Sportvorstandes neu besetzt werden. Beim neuen sportlich Verantwortlichen gehe „Qualität über alles“, so Rummenigge. Der Klub müsse zudem wieder „etwas mehr Empathie bekommen“, der Begriff „Mia san Mia“ werde für seinen Geschmack „manchmal etwas überstrapaziert“.

Wenn der Salihamidzic-Nachfolger gefunden sei, würden er und Ehrenpräsident Uli Hoeneß sich wieder „ein wenig zurückziehen“, kündigte Rummenigge an. Als Wunschkandidat der Münchner gilt Max Eberl vom Pokalsieger RB Leipzig.