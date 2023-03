Ausgerechnet bei der Rückkehr nach München: BVB-Star droht Ausfall gegen den FC Bayern

Von: Marcel Schwenk

Teilen

Borussia Dortmund gastiert am Samstag zum Bundesliga-Topspiel beim FC Bayern. Ein Offensivstar des BVB muss möglicherweise passen.

München/Dortmund - Die Blicke Fußballdeutschlands werden sich am Samstagabend (1. April) gespannt nach München richten. Dann gastiert Borussia Dortmund, aktueller Tabellenführer der Bundesliga, beim Zweitplatzierten FC Bayern. Das Duell bietet Brisanz, nicht nur aufgrund der Konstellation in der Tabelle. Lediglich ein Punkt trennt die beiden Konkurrenten, zudem feiert der neue Bayern-Trainer Thomas Tuchel sein Debüt - ausgerechnet gegen Ex-Klub BVB.

Name: Karim Adeyemi Geburtsdatum und -ort: 18. Januar 2002 in München Bisherige Vereine als Profi: RB Salzburg, FC Liefering, Borussia Dortmund Größte Erfolge: 3x Österreichischer Meister, 1x U21-Europameister (2021)

BVB droht gegen FC Bayern Ausfall von Adeyemi

„Die Wichtigkeit ist natürlich ganz klar. Es ist DAS Spiel im deutschen Fußball“, so Tuchel bei seiner Vorstellung als Nachfolger von Julian Nagelsmann. Während beim FCB mit Jamal Musiala, der sich schon wieder im Lauftraining befindet, ein Youngster und wichtiger Akteur doch noch rechtzeitig fit werden könnte, muss der BVB möglicherweise auf einen jungen Offensivstar verzichten.

Wie Sky berichtet, hat Karim Adeyemi einen Rückschlag erlitten. Demnach habe sich der Flügelstürmer mittlerweile wieder im Aufbautraining befunden, dabei jedoch wieder Schmerzen verspürt.

Droht im Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund auszufallen: BVB-Star Karim Adeyemi (Mi.) © Rolf Vennenbernd/dpa

Adeyemi erlitt wohl Rückschlag nach Muskelfaserriss

Der deutsche Nationalspieler zog sich am 19. Februar einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu und musste beim 4:1-Erfolg über Hertha BSC bereits nach 35 Minuten ausgewechselt werden. Laut Vereinsangaben rechnete man im Anschluss mit einer Ausfallzeit von rund drei Wochen - doch dabei bleibt es nun anscheinend nicht.

Für Adeyemi, der in München geboren wurde und von 2009 bis 2011 in der Jugend des deutschen Rekordmeister kickte, wäre ein Ausfall nicht nur wegen seiner Bayern-Vergangenheit bitter. Vor seiner Verletzung präsentierte sich der 21-Jährige in bestechender Form und hatte mit seinen guten Leistungen erheblichen Anteil an der bislang so erfolgreichen Rückrunde der Schwarz-Gelben.

Alle Bundesliga-Torschützenkönige seit 2010 Fotostrecke ansehen

Adeyemi nach Re-Start in bestechender Form

Seit dem Re-Start nach der Winterpause verbuchte der pfeilschnelle Angreifer vier Tore und zwei Assists in sechs Partien. Unter anderem schoss er den BVB zum 1:0-Erfolg im Champions-League-Hinspiel gegen den FC Chelsea.

„Wir hoffen, dass wir nicht mehr allzu lange auf ihn verzichten müssen. Bis dahin werden wir die Aufgaben ohne ihn erledigen“, sagte Trainer Edin Terzic Anfang März auf Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Leipzig. Seine Hoffnung könnte nun einen Dämpfer erlitten haben.

BVB soll gegen FC Bayern wohl auf Schlotterbeck zurückgreifen können

Anders als möglicherweise Adeyemi soll Nico Schlotterbeck gegen den FC Bayern auflaufen können. Der Innenverteidiger, der beim 2:0-Erfolg der deutschen Nationalmannschaft über Peru noch in der Startaufstellung gestanden hatte, reiste bereits am Sonntag vom DFB-Team ab. „Es ist nichts Schlimmes. In zwei, drei Tagen wird er wieder auf dem Platz stehen. So ist meine Info“, kommentierte Bundestrainer Hansi Flick die Personalie am Montag.

Ob Julian Brandt und Gregor Kobel spielen können, wird sich wohl erst im Laufe der kommenden Tage zeigen. Laut einem Bericht der Sport Bild aus der vergangenen Woche sollen die Aussichten allerdings gut sein. Definitiv fehlen werden beim Klassiker aber die Langzeitverletzten Jamie Bynoe-Gittens und Youssoufa Moukoko. (masc)