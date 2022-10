Kaiserslautern empfängt Nürnberg: Alle Infos zum Zweitliga-Topspiel

2. Bundesliga

Der 1. FC Kaiserslautern empfängt am Samstag in der 2. Bundesliga den 1. FC Nürnberg. So können Sie die Begegnung live verfolgen:

Der 1. FC Kaiserslautern peilt seinen dritten Heimsieg in der laufenden Zweitliga-Saison an. Am Samstag (29. Oktober) empfangen die Roten Teufel im ausverkauften Fritz-Walter-Stadion den 1. FC Nürnberg. 1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Nürnberg – LUDWIGSHAFEN24 verrät, wie Sie das Duell der beiden Traditionsvereine live verfolgen können.

Anstoß im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern ist um 13 Uhr. (mab)