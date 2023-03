Nagelsmann-Aus in München offiziell – in London wird er schon als Trainer gehandelt

Von: Antonio José Riether

Der FC Bayern München trennt sich überraschend von Julian Nagelsmann. Ein englischer Klub schielt wohl schon auf den 35-jährigen Coach.

München – Nach nicht einmal zwei Spielzeiten ist das Kapitel Julian Nagelsmann beim FC Bayern beendet. Nachdem der 35-Jährige in seiner Trainerkarriere stets nur befördert wurde, muss er nun mit seiner ersten richtigen Freistellung umgehen. Doch der nächste lukrative Job könnte bereits in Kürze folgen, Berichten zufolge könnte Nagelsmann schon bald einen Trainerposten in England antreten.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 in Landsberg am Lech Lizenz: UEFA-Pro-Lizenz Profi-Stationen: TSG Hoffenheim, RB Leipzig, FC Bayern Größter Erfolg: Deutscher Meister 2021/22

Nagelsmann-Freistellung: In der Trainerkarriere des 35-Jährigen ging es fast nur bergauf

Für Julian Nagelsmann ging es in seiner bisherigen Laufbahn als Trainer stets bergauf. Nachdem der Landsberger im Alter von 20 Jahren seine Spielerkarriere verletzungsbedingt beenden musste, begann er bei seinem Jugendklub FC Augsburg zunächst als Scout, ehe er im Sommer 2008 Co-Trainer der U17 bei seinem anderen Jugendverein TSV 1860 München wurde. Nach zwei Jahren bei den Löwen ging es für ihn zur TSG 1899 Hoffenheim.

Bei der TSG wurde er nach einem Jahr als Co-Trainer der U17 zur Saison 2011/12 zum Chefcoach des B-Junioren-Bundesliga-Teams ernannt. Nach einem Intermezzo als Assistenz der Bundesligatrainer Marco Kurz und Marcus Gidsol war er fast drei Jahre für die U19 der Hoffenheimer tätig, mit der er 2014 Deutscher Meister wurde. Im Februar 2016 installierte die TSG Nagelsmann mitten im Abstiegskampf als Cheftrainer – im Rekordalter von 28 Jahren.

In Hoffenheim und Leipzig empfahl sich Nagelsmann für FCB-Job – nun folgt Tuchel auf ihn

Die Hoffenheimer führte er vom Abstiegsplatz in die Europa League und in der Folgesasion sogar in die Champions League, weshalb er sich im Sommer 2019 dazu entschied, eine Sprosse auf der Karriereleiter aufzusteigen. Zwei Jahre lang war Nagelsmann als Trainer von RB Leipzig tätig, mit den Sachsen erreichte er das Champions-League-Halbfinale und das DFB-Pokal-Finale, das er jedoch verlor. Im Sommer 2021 folgte der Wechsel zum FC Bayern.

Die Freistellung bei den Bayern ist für Nagelsmann also der erste richtige Dämpfer, den er während seiner blitzsauberen Karriere hinnehmen musste. Auch die Tatsache, dass mit Thomas Tuchel bereits ein Nachfolger feststehen soll, wird Nagelsmann wohl nicht schmecken. Doch seine Beurlaubung könnte er auch als Chance verstehen.

Beim FC Bayern schließt sich eine Tür für Julian Nagelsmann, bei Tottenham könnte sich hingegen eine öffnen. © fohlenfoto/imago

Mögliches Trainerkarussell? Tottenham wollte wohl erst Tuchel, dann wieder Nagelsmann

Tuchel sagte für den Job als Bayern-Coach offenbar Real Madrid und Tottenham Hotspur ab, wie der italienische Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtete. Dies könnte Nagelsmann nun entgegenkommen, denn auch international schlug das Bayern-Beben hohe Wellen. Einem Bericht zufolge sucht Tottenham nach wie vor händeringend nach einem neuen Coach – und hat Nagelsmann im Visier.

Wie die britische Zeitung Evening Standard berichtet, soll sich Tottenham Hotspur seit der gestrigen Nacht „in Alarmbereitschaft“ befinden, um Julian Nagelsmann zu verpflichten. Das Arbeitsverhältnis mit dem aktuellen Coach Antonio Conte gilt bereits als gescheitert, weshalb die Nordlondoner mit Hochdruck nach einem Nachfolger suchen. Conte soll dem Vernehmen nach bereits in der Länderspielpause sein Amt niederlegen.

Nagelsmann ist nicht das erste Mal im Fokus der Spurs, bereits 2021 – als sich der damalige Leipzig-Coach für den FCB entschied – soll Tottenham schon einmal an ihm interessiert gewesen sein. Damals hätte er José Mourinho beerben sollen. Nun hofft der Premier-League-Klub auf eine Verpflichtung im zweiten Anlauf. (ajr)