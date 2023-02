Julian Nagelsmann stellt Forderung an Bayern-Kapitän - „Causa Manuel Neuer ist nicht geschlossen“

Von: Patrick Mayer, Florian Schimak

Trainer des FC Bayern: Julian Nagelsmann (2.v.re.). © IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Auch rund um das Bundesliga-Spiel gegen den VfL Bochum geht es beim FC Bayern um das Interview von Manuel Neuer. Julian Nagelsmann wird deutlich. Die Stimmen aus München.

München - Der Fokus gilt freilich schon dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain (Dienstag, 21 Uhr, hier im Live-Ticker). Doch vor der Reise des FC Bayern in die französische Hauptstadt steht die Pflichtaufgabe in der Bundesliga gegen den VfL Bochum an.

FC Bayern: Manuel Neuer auch gegen den VfL Bochum ein Thema

In der Münchner Allianz Arena ist auch diesmal das polarisierende Interview des verletzten Manuel Neuer ein großes Thema, in dem der Weltmeister die Bayern-Bosse und Trainer Julian Nagelsmann scharf kritisiert hatte.

Nagelsmann stellte vor der Partie eine klare Forderung an den 36-jährigen Keeper. Wir fassen für Sie die Stimmen aus der Mixed Zone und von Sky zusammen:

Julian Nagelsmann (Trainer des FC Bayern) vor dem Spiel über

... seine Aussprache mit FCB-Torwart Manuel Neuer: „Die Causa Manuel Neuer ist nicht geschlossen. Das kann man jetzt zweideutig verstehen. Die Thematik ist geschlossen. Wir müssen nach vorne schauen. Ich erwarte von ihm, dass er das Team und mich unterstützt. Da gilt es jetzt, einen Haken dran zu machen. Es geht darum, dass er fit wird. Fußball ist ein Teamsport. Die Zukunft ist für Manu sehr wichtig, für mich sehr wichtig und vor allem für den FC Bayern sehr wichtig.“

... den Druck in der Fußball-Bundesliga: „Generell ist die Liga sehr spannend gerade, weil wir zu Beginn des zweiten Teils der Saison nicht so gepunktet haben, wie wir vielleicht hätten müssen.“

Im Video: Nagelsmann über Gespräch mit Neuer - „Das Thema beerdigen“

... die Generalprobe für das PSG-Spiel: „Generell haben die beiden Mannschaften nicht so viel gemein, Bochum und Paris. Es ist wichtig für uns, die Punkte für unsere Ziele in der Bundesliga zu sammeln. Sie spielen einen anderen Fußball. (...) Wir wollen beide Spiele erfolgreich gestalten, mit zwei Siegen.“

... seinen neuen Torwarttrainer Michael Rechner: „Generell ist Michael ein sehr guter Torwarttrainer. Wir kennen uns schon länger, haben schon zusammengearbeitet und einen guten Draht zueinander. Michael ist inhaltlich überragend, er wird unserem Trainerteam gut tun.“

(pm/smk)