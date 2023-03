Nagelsmann und Cancelo teilen gleiches Schicksal: Bayern-Trainer enthüllt privates Gespräch

So privat erlebt man Julian Nagelsmann nicht immer: Auf der Pressekonferenz vor dem Augsburg-Spiel berichtet der Bayern-Trainer über ein besonderes Gespräch mit Winter-Neuzugang Cancelo.

München – Vor dem Heimauftritt gegen den FC Augsburg (Samstag, 15:30 Uhr/Sky) lud der FC Bayern München zur Pressekonferenz. Hier erlebten die Journalisten Bayern-Trainer Julian Nagelsmann zwischenzeitlich etwas privater. Der 35-Jährige berichtete über ein bewegendes Gespräch mit seinem in der Winterpause von Manchester City ausgeliehen Außenverteidiger João Cancelo. Trainer und Spieler vereint ein gemeinsames und trauriges Schicksal.

João Cancelo Geboren 17. Mai 1994 in Barreiro (Portugal) Bisherige Profi-Stationen: Benfica Lissabon, FC Valencia, Inter Mailand, Juventus Turin, Manchester City, FC Bayern München Spiele für die portugiesische Nationalmannschaft: 41 (7 Tore)

Nagelsmann berichtet auf PK von bewegendem Gespräch mit Cancelo

Nagelsmann wurde auf der PK auf die derzeitigen Trainingsleistungen von Cancelo, der zuletzt gegen den VfB Stuttgart (2:1) über 90 Minuten auf der Bank saß sowie über seine ausbleibenden Startelf-Einsätze unglücklich schien, befragt. „Wir haben ein sehr, sehr gutes Gespräch gehabt“, eröffnete Nagelsmann und ging anschließend ins Detail: „Ich habe ihm auch ein bisschen meine Vergangenheit erklärt. Er hat ja auch eine ähnliche persönliche Situation, die ich auch hatte und ich habe ihm versucht zu erklären, wie man damit umgehen kann.“

Hintergrund: Sowohl Nagelsmann als auch Cancelo teilen das schmerzhafte Schicksal, jeweils früh ein Elternteil verloren zu haben. Der heutige Bayern-Trainer sah sich im jungen Alter von 20 Jahren mit dem Tod seines Vaters konfrontiert, und zwar in einer Zeit, als er selbst seine Profi-Fußballer-Karriere gesundheitsbedingt an den Nagel hängen musste. João Cancelo hingegen verlor 2013, mit nur 18 Lenzen, seine damals 47-jährige Mutter bei einem Autounfall, bei dem er selbst mit im Fahrzeug gesessen hatte.

Teilen einen ähnlichen Schicksalsschlag und haben einen guten Draht zueinander: Bayern-Trainer Nagelsmann und sein Spieler Cancelo. © IMAGO / regios24

Trainer Nagelsmann sicher: „Hat ihm gutgetan“

Während des gemeinsamen und privaten Austausches habe er, berichtete Nagelsmann, versucht, seinem 29-jährigen Spieler zu eröffnen, wie sich aus solchen Schicksalsschlägen auch „Chancen entwickeln“ können. Generell sei das Gespräch sehr offen und gut geführt worden. Im Nachgang habe der Bayern-Coach ferner eine positive Entwicklung bei Cancelo ausmachen können: „Es hat im sehr gutgetan.“ So konnte Nagelsmann beobachten, dass der portugiesische Nationalspieler zuletzt „sehr gut trainiert“ hat, auch sei die „Freude zurück auf dem Platz, die auch wichtig ist, bei allem, was man sonst so mit sich rumschleppt“.

Der direkte Draht und die aufmunternden Nagelsmann-Worte zum neuen Bayern-Spieler scheinen sich für Cancelo nun auch auf dem Platz auszuzahlen. Der Bayern-Trainer geht davon aus, „dass ich ihn belohnen werde für die letzten Eindrücke, die ich im Training hatte, die sehr, sehr gut waren“. Sprich: Cancelo kann sich nahezu gewiss sein, dass er gegen Augsburg zum Einsatz kommen wird. Nichtsdestotrotz steht aktuell im Raum, dass die Bayern den Defensiv-Spezialisten, der parallel beim FC Barcelona im Gespräch ist, nicht fest verpflichten werden.