Nagelsmann geht vor CL-Kracher von Mbappé-Einsatz aus – und äußert großen Wunsch

Von: Florian Schimak

Teilen

Am Dienstag ist der FC Bayern bei Paris Saint-Germain in der Champions League zu Gast. Julian Nagelsmann sprach vor dem Achtelfinal-Hinspiel mit der Presse.

Julian Nagelsmann (Trainer, FC Bayern) auf der PK über ...

… seine hellseherischen Fähigkeiten, als er vor zwei Wochen bereits sagte, Mbappé werde spielen: „Ich war mir nicht sicher, ich habe es nur gedacht. Es kann sein, dass Kylian Mbappé von Beginn an spielt oder erst in der 60. Minute eingewechselt wird. Es wird sich an unserer Statik nur wenig ändern, wenn er spielt. Wir haben aber den Anspruch, unsere eigene Stärke aufs Feld zu bringen.“

… seine Meinung zu Yann Sommer, der Ende Januar zum FC Bayern gewechselt war: „Sehr, sehr gut. Es war keine leichte Situation für ihn. Es war nicht einfach, da bei uns reinzukommen, weil er Manuel Neuer vertreten muss. Die ganze Thematik drumherum war auch nicht einfach, aber Yann ist sehr smart und hat das gut gemacht. Ich bin sehr froh, dass wir ihn haben.

... die Youngster, die aktuell für Furore sorgen: „Ich traue es den Spieler zu. Ich habe am Samstag Ari (Ibrahimovic, Anm. d. Red.) eingewechselt, musste aber deswegen drei andere Spieler draußen lassen. Wenn ich dann Josip Stanisic sehe, wie er ihm ins Ohr flüstert und Mut zu spricht, dann freut mich das. Man muss dem anderen auch was gönnen können.“

... die Wichtigkeit des Spiels gegen PSG: „Ich will weiterkommen in der Champions League, deswegen ist es wichtig für mich. In K.o.-Phase hast du wenig Chancen, von daher ist es sehr wichtig für mich.“

Julian Nagelsmann (l.) will PSG im CL-Achtelfinale schlagen. © IMAGO / RHR-Foto / Sebastian Frej

Nagelsmann (FC Bayern) über das Outing von Tschechiens Nationalspieler Jankto: „Sollte Normalität sein“

... das Coming Out von Jakub Jankto: „Ich erachte es als mutig, aber es ist schon traurig, dass wir darüber sprechen müssen. Es sollte ganz normal sein. Wenn wir durch die Welt marschieren, sehen wir, dass die Welt bunt ist, egal ob kulturell oder sexuell. Es ist eine mutige Entscheidung, aber wir sollten da nicht über Mut sprechen, es sollte Normalität sein.“

… den Titel, der wichtiger ist: „Die Meisterschaft ist ein wichtiger Titel, aber die Champions League ist etwas Besonderes. Es ist mein großer Wunsch, den Titel zu holen, wenn ich noch nicht gebückt gehe. Eine Saison wird anderes bewerten, wenn wir da früh ausscheiden.“

Bayern-Trainer Nagelsmann über die Champions League: „Mein großer Traum“

... die Gründe, für seinen Optimismus vor dem Spiel: „Wir werden unseren Stil nicht ändern. Es wird vermutlich etwas vorsichtiger sein, aber wir werden uns nicht hinten reinstellen. Wir tun uns leicht, wenn wir aktiv sind in allen Phasen des Spiels. Ich bin zuversichtlich, weil ich mir Szenen am Montag angeschaut habe. Ich erkläre meine Kinder immer, dass ich nur mit ihnen schimpfe, weil ich so viel Potenzial sehe. Das sage ich meinen Spielern auch immer. Wenn ich mal nicht aufrege, dann hat das was mit Resignation zu tun, davon bin ich aber noch ganz weit entfernt.“

… wie er Messi, Neymar und Mbappé stoppen will: „Es geht nur über das Kollektiv. Wir müssen versuchen, die Bälle zu verhindern, die Neymar oder Mbappé, sollte er spielen, erreichen könnte. Es gibt aber auch noch andere talentierte Spieler. Aber wir müssen uns nicht kleiner machen. Der gegnerische Trainer denkt sich bestimmt auch, wie er Coman, Goretzka oder Musiala stoppen will.“

… einen möglichen Vorteil, dass Messi und Mbappé angeschlagen waren: „Die Frage beantworte ich nach dem Spiel nochmal. Messi hat genügend Erfahrung, der kann auch mal einen Tag im Training ausfallen. Bei Mbappé weiß ich nicht, wie fit er ist. Ich gehe davon aus, dass er reinkommt.“

FC Bayern vor PSG-Spiel in Form: „Bin mir sicher, dass wir ein sehr, sehr gutes Spiel machen“

… die Formation mit Dreier- oder Viererkette: „Wir haben uns schon entschieden, weil wir ja auch etwas trainieren wollen. Aber das ist nicht das Entscheidende, das ist nur eine Raumaufteilung. Du kannst in jeder Formation der Welt schlecht, aber auch sehr gut spielen.“

… die schlechte Form von PSG zuletzt: „Champions League ist ein anderer Wettbewerb. Wir werden uns nicht nur hinten reinstellen und auf Konter spielen. Es ist ein Duell auf Augenhöhe. Es wird morgen nicht entschieden, es ist kein Do-or-die-Spiel. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir ein sehr gutes Spiel machen werden.“

… seine emotionale Ansprache nach dem Bochum-Spiel: „Ich bin ehrlich, wenn wir gewinnen, will ich ein kleines Stück vom Kuchen haben. So nehme ich mich aber auch bei der Niederlage nicht raus. Ich versuche nach jedem Spiel eine Meinung zum Spiel abzugeben. Das Feedback von der Öffentlichkeit ist dann nicht über toll. (lacht) Die Mannschaft ist heiß. Wir sind in der Bundesliga wieder im Soll. Alle Top-Teams haben Probleme nach der WM reinzukommen, da kommt die Champions League gerade recht. Wir brauchen keine Extra-Motivation.“

Kingsley Comen (FC Bayern) auf der PK über ...

... seine Rückkehr in den Prinzenpark: „Ich bin sehr froh hier zu sein, ich freue mich auf die vielen Fans.“

... seine Rolle in der Mannschaft, nach dem Lob von Brazzo: „Ich bin ein bisschen wichtig, ich bin im Mannschaftsrat. Ich fühle mich gut, ich hoffe, auch meinen fanzösischen Kollegen helfen zu können. Auch morgen.“

... die Gründe, warum so vielen Talente, die bei den Bayern so stark spielen: „Gute Frage! Das liegt an den jungen Talenten, die über die Rotation an die Mannschaft heranführen, aber auch einen Trainer, der sie einsetzt. Sie bekommen genügend Spielzeit.

... seinen Treffer im CL-Finale 2020: „Es war einer der größten Momente meiner Karriere. Auch die Monate danach waren etwas ganz besonderes.“

... den Kontakt mit Kylian Mbappe: „Leider nicht, ich habe nicht mit ihm gesprochen. Also ein bisschen, aber nicht darüber. Wir werden es morgen sehen.“

Update vom 13. Februar, 19.17 Uhr: Die PK verzögert sich, weil der Bus der Journalisten im Stau stand, wie unser Mann vor Ort, Manuel Bonke, gerade mitteilt. Es soll aber bald losgehen, heißt es aus Paris.

Update vom 13. Februar, 19.01 Uhr: Kylian Mbappé und Leo Messi haben das Abschlusstraining von PSG bestritten. Beide sollten also am Dienstag zur Verfügung stehen. Gleicht sollte Nagelsmann vor die Presse treten, noch ist vom FCB-Trainer aber noch nix zu sehen.

Update vom 13. Februar, 18.44 Uhr: In einer Viertelstunde geht‘s los. Kingsley Coman wird neben Nagelsmann beim UEFA-Termin dabei sein. Wir sind gespannt, was der Final-Held von 2020 so zu erzählen hat.

Update vom 13. Februar, 16.40 Uhr: Julian Nagelsmann war nach dem Bochum-Spiel trotz der 3:0-Erfolgs schlecht drauf. Zurecht? „Ich glaube, das macht auch unserer Trainer aus“, sagt Hasan Saliahmidzic am Flughafen vor dem Abflug nach Paris: „Er zeigt auch mal Emotionen und ist sauer. Das wollen wir eigentlich. Diese Emotionen verlangt er auch von den Spielern auf dem Platz. Ich freue mich, ihn so zu sehen.“

Bei den internen Analysen sei der Trainer dann aber doch sehr ruhig und sachlich, verrät der Sportvorstand. Welchen Nagelsmann werden wir später erleben?

Erstmeldung vom 13. Februar, 16 Uhr:

Paris/München – Am Montagvormittag trainierten die Stars des FC Bayern noch bei graukalten zwei Grad an der Säbener Straße. Am frühen Nachmittag ging dann der Flieger nach Paris.

FCB-PK vor CL-Kracher in Paris: Wie verteidigt man Messi und Mbappé, Herr Nagelsmann?

Dort kommt es am Dienstag im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League zum Kracher gegen PSG. Während am Montagvormittag die Stimmung bei den Bayern-Stars noch gut schien, sieht‘s bei der Truppe von der Seine anders aus. Sie verloren am Wochenende mit 1:3 gegen die AS Monaco.

Kylian Mbappé und Weltmeister Lionel Messi waren in dieser Partie nicht dabei. Womöglich fallen sie gegen die Bayern aus. Oder ist das nur Poker? „Wir tun gut daran, uns auf unsere Mannschaft zu konzentrieren“, sagte Hasan Salihamidzic kurz vor dem Abflug am Montagmittag: „Wir freuen uns alle, wenn alle Topstars dabei sind“.

FCB-PK vor CL-Kracher in Paris: Wie verteidigt man Messi und Mbappé, Herr Nagelsmann? © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bert Harzer

Messi und Mbappé doch fit? FC Bayern reist zum CK-Knaller zu PSG

Julian Nagelsmann wird sein Team so vorbereiten, als würden beide Topstars spielen. Das erklärte der Coach schon in der vergangenen Woche. Wie er Messi und Co. am Dienstagabend stoppen will, verrät er dann vielleicht auf der Pressekonferenz zum Spiel.

Um 19 Uhr ist Nagelsmann plus ein Spieler bei der UEFA-PK zu Gast. Diese tickern wir live, damit Sie nichts zum CL-Kracher des FC Bayern bei PSG verpassen. (smk)