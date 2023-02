FCB-PK vor CL-Kracher in Paris: Wie stoppt man Messi und Mbappé, Herr Nagelsmann?

Von: Florian Schimak

Teilen

Am Dienstag ist der FC Bayern bei Paris Saint-Germain in der Champions League zu Gast. Julian Nagelsmann spricht vor dem Achtelfinal-Hinspiel mit der Presse.

Update vom 13. Februar, 16.40 Uhr: Julian Nagelsmann war nach dem Bochum-Spiel trotz der 3:0-Erfolgs schlecht drauf. Zurecht? „Ich glaube, das macht auch unserer Trainer aus“, sagt Hasan Saliahmidzic am Flughafen vor dem Abflug nach Paris: „Er zeigt auch mal Emotionen und ist sauer. Das wollen wir eigentlich. Diese Emotionen verlangt er auch von den Spielern auf dem Platz. Ich freue mich, ihn so zu sehen.“

Bei den internen Analysen sei der Trainer dann aber doch sehr ruhig und sachlich, verrät der Sportvorstand. Welchen Nagelsmann werden wir später erleben?

Erstmeldung vom 13. Februar, 16 Uhr:

Paris/München – Am Montagvormittag trainierten die Stars des FC Bayern noch bei graukalten zwei Grad an der Säbener Straße. Am frühen Nachmittag ging dann der Flieger nach Paris.

FCB-PK vor CL-Kracher in Paris: Wie verteidigt man Messi und Mbappé, Herr Nagelsmann?

Dort kommt es am Dienstag im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League zum Kracher gegen PSG. Während am Montagvormittag die Stimmung bei den Bayern-Stars noch gut schien, sieht‘s bei der Truppe von der Seine anders aus. Sie verloren am Wochenende mit 1:3 gegen die AS Monaco.

Kylian Mbappé und Weltmeister Lionel Messi waren in dieser Partie nicht dabei. Womöglich fallen sie gegen die Bayern aus. Oder ist das nur Poker? „Wir tun gut daran, uns auf unsere Mannschaft zu konzentrieren“, sagte Hasan Salihamidzic kurz vor dem Abflug am Montagmittag: „Wir freuen uns alle, wenn alle Topstars dabei sind“.

FCB-PK vor CL-Kracher in Paris: Wie verteidigt man Messi und Mbappé, Herr Nagelsmann? © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bert Harzer

Messi und Mbappé doch fit? FC Bayern reist zum CK-Knaller zu PSG

Julian Nagelsmann wird sein Team so vorbereiten, als würden beide Topstars spielen. Das erklärte der Coach schon in der vergangenen Woche. Wie er Messi und Co. am Dienstagabend stoppen will, verrät er dann vielleicht auf der Pressekonferenz zum Spiel.

Um 19 Uhr ist Nagelsmann plus ein Spieler bei der UEFA-PK zu Gast. Diese tickern wir live, damit Sie nichts zum CL-Kracher des FC Bayern bei PSG verpassen. (smk)