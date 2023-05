„Bin ein bisschen nervös“: Jürgen Klopp mischt sich in Titelkampf ein

Von: Johannes Skiba

Teilen

Jürgen Klopp verfolgt auch in Liverpool die Bundesliga und hofft auf einen Sieg von Borussia Dortmund gegen Mainz 05 – das Duell der beiden Ex-Klubs von Klopp.

Dortmund – Nach elf Jahren kann am Samstag (27. Mai) das Warten auf die deutsche Meisterschaft für Borussia Dortmund ein Ende haben. Nach zehn Meistertiteln infolge für den FC Bayern München sehnen sich große Teile der Fußballfans in Deutschland nach einem Ende dieser Serie, auch wenn die Dominanz des deutschen Rekordmeisters dadurch nicht nachhaltig in Gefahr geraten wird.

Für den BVB geht es als Tabellenführer am letzten Spieltag im entscheidenden Spiel gegen Mainz 05, für das ein Einsatz von Mittelfeldstar Jude Bellingham fraglich ist. Jürgen Klopp, der als Trainer die letzte Meisterschaft des BVB feierte, trainierte beide Teams. Auf einer Pressekonferenz wurde der Liverpool-Coach nun zum letzten Bundesliga-Spieltag befragt.

Jürgen Klopp Geboren: 16. Juni 1967 in Stuttgart Vereine als Trainer: Mainz 05, Borussia Dortmund, FC Liverpool (aktuell unter Vertrag) Meisterschaften: 3x

Jürgen Klopp lässt die Begegnung zwischen dem BVB und Mainz nicht kalt

Es ist keine Überraschung, dass der frühere Dortmund-Trainer Jürgen Klopp seinem ehemaligen Verein im engen Saisonfinale die Daumen drückt. Auf der Pressekonferenz sagte er nun: „Ich bin ein bisschen nervös, um ehrlich zu sein. Ich kann in diesem Fall sagen, dass ich froh wäre, wenn Dortmund gegen Mainz gewinnen würde. Das ist kein Problem.“

Neben der Borussia und seinem aktuellen Klub FC Liverpool schlägt sein Herz vor allem für den 1. FSV Mainz 05, für die er als Spieler aktiv war und schließlich seine Trainerkarriere begann. Von 1990 bis 2008 war er für die Mainzer tätig.

Jürgen Klopp hofft auf die neunte deutsche Meisterschaft für Borussia Dortmund. © imago/Rawcliffe

Mainzer Niederlage erleichtert Klopp das Daumendrücken für den BVB

Dass Jürgen Klopp in dieser Konstellation Borussia Dortmund die Daumen drückt, hat auch mit der Situation der Mainzer zu tun, wie der Trainer weiter ausführte: „Es wäre ein bisschen kniffliger, wenn Mainz das letzte Spiel gewonnen hätte. Dann hätten sie, glaube ich, eine Chance gehabt, sich für Europa zu qualifizieren.“

Da die Rheinländer letzte Woche mit 1:4 gegen den VfB Stuttgart unterlagen und die Träume von Europa nicht mehr realistisch sind, kann Klopp guten Gewissens einen Sieg des BVB bejubeln, der die neunte Meisterschaft für den Ruhrpott-Klub bedeuten würde: „Ich hoffe, dass Dortmund gewinnen wird.“ (jsk)