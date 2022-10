Sind Joshua Kimmich und Thomas Müller in Dortmund dabei? So ist der Stand beim FC Bayern

Von: Patrick Mayer

Der FC Bayern bangt nach Corona-Infektionen um den Einsatz von Joshua Kimmich und Thomas Müller im Bundesliga-Klassiker. Können sie gegen den BVB auflaufen? Am Freitag soll es eine Entscheidung geben.

München/Dortmund - Die deutsche Fußball-Bundesliga-Klassiker steht an und weit über die Säbener Straße in München hinaus stellen sich wohl viele Fans die Frage: Können Joshua Kimmich und Thomas Müller nach ihren Corona-Infektionen am Samstag für den FC Bayern bei Borussia Dortmund (ab 18.30 Uhr, hier im Live-Ticker) auflaufen?

Die Entscheidung soll noch am Freitag (7. Oktober) fallen. Dann sollen sich beide Spieler beim deutschen Bundesliga-Rekordmeister einem weiteren Corona-Test unterziehen. Dabei dürfte es sich um PCR-Tests handeln, so hatte es der deutsche Fußball-Riese in der Vergangenheit gehalten.

Nach Corona-Infektionen: Können Joshua Kimmich und Thomas Müller für den FC Bayern auflaufen?

„Josh und Thomas sind beide asymptomatisch, haben nix. Ihnen geht es grundsätzlich gut. Sie scharen beiden mit den Hufen. Wir haben gerade kurz mit ihnen telefoniert“, erzählte Trainer Julian Nagelsmann am Montag: „Sie haben keine Beschwerden, fühlen sich gut und würden gerne trainieren. Wenn wir am Freitag die Tests machen, die wir immer machen nach einer Corona-Infektion, und wenn diese gut verlaufen, dann sind beide auch Kandidaten für Dortmund.“

Natürlich werde man in diesem Fall sehen müssen, „ob von Beginn an oder nicht von Beginn an. Das hängt dann von den Untersuchungsergebnissen ab. Und auch so ein bisschen von anderen Parametern“, erklärte der 35-jährige Oberbayer noch Anfang der Woche.

Und bekräftigte, dass er zuversichtlich „für das Dortmund-Spiel“ sei. Auch beim BVB stehen mit Mats Hummels (Erkältung) und Marco Reus (Trainingsrückstand nach Bänderverletzung im Sprunggelenk) übrigens zwei Stammspieler auf der Kippe.

Auf der Kippe: der Einsatz von Joshua Kimmich (li.) und Thomas Müller (Mi.) gegen Borussia Dortmund. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

BVB gegen FC Bayern: Bangen um Einsatz von Joshua Kimmich und von Thomas Müller

Währenddessen zeigte sich der FCB-Sportvorstand wegen Kimmich und Müller optimistisch: „Ich habe mit ihnen gesprochen, beide sind eigentlich ganz gut drauf. Sie haben keine Symptome, denen geht es gut“, erzählte Hasan Salihamidzic am Dienstag rund um das 5:0 (3:0) der Bayern in der Champions League gegen Viktoria Pilsen.

Die Tendenz bei den Bayern stimmte im weiteren Verlauf der Woche dann doch nicht ganz so zuversichtlich. Am Donnerstag (6. Oktober) trainierten die Münchner hinter vorgezogenem Vorhang - offensichtlich ohne die Beiden. Kimmich und Müller könnten somit frühestens am Freitag wieder einsteigen, und damit vor dem Kräftemessen mit dem Herausforderer aus Westfalen nur eine Einheit absolvieren. Reicht das? Die Zeit wird knapp beim FC Bayern. (pm)