JHV 2018 des FC Bayern: Hoeneß gesteht Fehler bei legendärer Pressekonferenz ein

Ungewohnt selbstkritisch zeigte sich FCB-Präsident Uli Hoeneß auf der Jahreshauptversammlung der Münchner im Hinblick auf die legendäre Pressekonferenz im Oktober und gestand sich Fehler ein.

München - Jeder Fußballfan in Deutschland kann sich sicherlich an die jetzt schon legendäre Pressekonferenz erinnern, die der FC Bayern im Oktober abhielt. Bei dieser wüteten Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge im Beisein von Hasan Salihamidzic gegen die angeblich respektlose Berichterstattung über den Deutschen Rekordmeister und beriefen sich in einem immer grotesker werdenden Auftritt auch auf das deutsche Grundgesetz.

Fans klatschen besonders lange für Juan Bernat

FCB-Präsident Uli Hoeneß teilte bei dieser Gelegenheit auch erneut gegen Mesut Özil und vor allem gegen Ex-Bayern-Profi Juan Bernat aus. Letzterem wurde im Rahmen der Jahreshauptversammlung (Wir berichten im Live-Ticker auf tz.de*) - genau so wie den weiteren Abgängen Arturo Vidal, Tom Starke und Sebastian Rudy - für seine Arbeit beim FC Bayern gedankt. Die Fans im Audi Dome klatschten bei der Erwähnung des Spaniers extra laut und lange. Fast so als wollten sie sich für das Verhalten ihres Präsidenten entschuldigen.

Doch auch Uli Hoeneß gestand sich auf der JHV der Bayern erstmals Fehler ein und versicherte den Fans Besserung: „Wenn wir wieder mal eine ähnliche Pressekonferenz machen, werden wir uns vielleicht noch besser absprechen und vielleicht eine bessere Tagesform zeigen“, so der 66-Jährige. Eine Aussage, die ebenfalls mit lautem Klatschen quittiert wurde.

