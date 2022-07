Jens Lehmann sorgt für Aufsehen: Toni Kroos scherzt

Ex-BVB- und Schalke-Torwart ist mit der Kettensäge ausgerastet. Toni Kroos würde das nur zu gerne sehen. © Horstmüller/Imago; Shutterstock/Imago; Panthermedia/Imago; Collage: Sabrina Wagner/RUHR24

Sind beim Ex-BVB- und Schalke-Keeper Jens Lehmann jetzt die Drähte durchgebrannt? Er soll mit einer Kettensäge randaliert haben. Seine Tat erheitert Toni Kroos. Hier mehr erfahren:

Starnberg – Jens Lehmann schaffte es schon zu Zeiten als aktiver Fußballer mit Skandalen immer wieder in die Medien – das reißt auch jetzt nicht ab. Erst kürzlich soll der ehemalige BVB- und Schalke-Keeper mit einer Kettensäge an der Garage seines Nachbarn randaliert haben – was unter anderem Toni Kroos erheitert, wie RUHR24 berichtet.

Dem Ex-Nationaltorwart drohen Konsequenzen. Eine Überwachungskamera soll ihn bei der mutmaßlichen Tat gefilmt haben.