Jean-Luc Dompé kurz vor Wechsel zum HSV – ein anderer Spieler muss gehen

Von: Robin Dittrich

Jean-Luc Dompé steht kurz vor einem Wechsel zum HSV – bleibt er der einzige Neuzugang? © Imago

Der HSV befindet sich auf dem aufsteigenden Ast. In der Liga belegen die Rothosen Platz vier. Trotzdem will Sportvorstand Jonas Boldt den Kader verbessern.

Hamburg – Nach drei Siegen in vier Spielen, belegt der Hamburger SV aktuell Platz vier. Mit einem Sieg gegen Darmstadt 98 am 19. August, könnten die Rothosen sogar auf einen Aufstiegsplatz vorrücken. Dort schon im HSV-Kader stehen könnte Jean-Luc Dompé: Der Franzose soll sich aktuell zum Medizincheck in Hamburg befinden. Ein anderer Spieler muss den Verein leider verlassen.

Alles zum Wechsel von Jean-Luc Dompé und wer den HSV verlassen muss, verrät 24hamburg.de.

Nachdem der HSV in der vergangenen Spielzeit vor allem durch Unentschieden aufgefallen war, scheint es in dieser Saison nur um Sieg und Niederlage zu gehen. Lediglich das Heimspiel gegen Hansa Rostock verloren die Rothosen mit 0:1.