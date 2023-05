5 Jahre 2. Liga: So sah die Welt aus, als der HSV noch Bundesliga spielte

Von: Natalie-Margaux Rahimi

5 Jahre probiert sich der HSV nun schon am Wiederaufstieg in die Bundesliga. Wie lange die Erstklassigkeit her ist, zeigt ein Blick in die Vergangenheit.

Hamburg - Fans des Hamburger SV werden sich sicher noch gut daran erinnern. Jahrelang prägte der Schriftzug „traditionell erstklassig“ Trikots und andere Merchandise-Artikel des Vereins aus der Hansestadt. Doch 2018 war es dann so weit. Nach zwei überstandenen Religationen und jahrelangem Zittern um den Klassenerhalt wurde der erste Abstieg des HSV am 12. Mai im Hamburger Volksparkstadion besiegelt. Seither ist viel passiert. Dreimal nur Platz 4 in der 2. Liga, zuletzt die gescheiterte Religation gegen Hertha BSC. Und in diesem Jahr? 2023 zittern die Hamburger noch um Platz 2, immerhin Platz 3 ist sicher.

Seit dem Abstieg des HSV aus der Bundesliga ist viel passiert. Das zeigt vor allem ein Blick zurück in die Jahre 2017 und 2018, in denen die Hamburger zuletzt im Oberhaus des deutschen Fußballs kickten. Bei so manch einem Ereignis werden sicher auch Sie denken: Man, so lange ist das schon her?

Als der HSV noch Bundesliga spielte: Wurde Schalke 04 Vizemeister und Freiburg spielte um den Abstieg

Die Zeiten haben sich geändert. Nicht nur für den Hamburger SV, sondern auch für andere Vereine in der Bundesliga - positiv, aber auch negativ. So wurde der FC Schalke 04 in der Saison 2017/2018 deutscher Vizemeister in der Bundesliga. Mit 63 Punkten beendeten sie die Saison auf dem zweiten Platz und qualifizierten sich souverän für die Champions League. Während Borussia Dortmund mit 55 Punkten nur Vierter hinter der TSG aus Hoffenheim wurde. 2023 spielt Schalke, nur ein Jahr nach dem Wiederaufstieg in die erste Liga, abermals um den Klassenhalt, genau wie Hoffenheim.

Eine deutlich schönere Entwicklung gab es seither für den SC Freiburg. Das Team, das auch 2017/2018 schon von Trainer Christian Streich geleitet wurde, spielte in der Abstiegssaison des HSV nämlich ebenfalls um den Klassenerhalt mit. Mit 36 Punkten beendeten die Freiburger die Saison auf Platz 15.

Apropos positive Entwicklung. Wie stand es eigentlich um Champions League-Anwärter Union Berlin im Jahr 2018? Der Hauptstadtclub beendete die Saison mit 47 Punkten auf Platz 8 - wohlgemerkt in der 2. Bundesliga.

Als der HSV zuletzt in der Bundesliga kickte: War Merkel noch Kanzlerin und Air Berlin eine beliebte Fluggesellschaft

Doch nicht nur auf den Fußballplätzen der Republik haben sich die Dinge seit jenem 12. Mai 2018 komplett verändert. Denn: Als der HSV zuletzt in der Bundesliga kickte, war Angela Merkel noch Bundeskanzlerin von Deutschland. Am 24. September 2017 wurde die CDU als stärkste Kraft wiedergewählt. Die SPD hingegen fuhr das bis dato schlechteste Ergebnis der Parteigeschichte ein und landete am Ende nach den legendären gescheiterten Jamaika-Koalitions-Plänen dennoch in der Regierung.

Und erinnern Sie sich noch an die beliebte deutsche Fluggesellschaft Air Berlin? Als der HSV noch in der Bundesliga spielte, konnte man mit Air Berlin nämlich noch durch Deutschland fliegen. Erst am 27. Oktober 2017 fand der letzte Flug der insolventen Fluggesellschaft statt.

Lang, lang ist es her: Als der HSV zuletzt Bundesliga spielte, wurde noch der „Echo“ verliehen

Und das ist Anfang 2018 noch so passiert: Im Februar wurde Journalist Deniz Yücel nach über einem Jahr Haft in der Türkei wieder freigelassen. Seine Geschichte bewegte ganz Deutschland. Im April 2018 wurde der wichtige deutsche Musikpreis „Echo“ offiziell abgeschafft. Grund: Die Skandal-Rapper Farid Bang und Kollegah waren zuvor ausgezeichnet worden, was eine Welle an Entrüstung über die Vergabe des Preises ausgelöst hatte.

Bundesliga-Abstieg des HSV: Welche bekannten Fußballer spielten damals für die Rothosen? Am 12. Mai 2018 stiegt mit dem Hamburger SV das letzte Gründungsmitglied der Fußball-Bundesliga erstmals in die zweite Liga ab. Mit im Gepäck auch die heute namhaften Spieler: Luca Waldschmidt (VfL Wolfsburg), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg), Filip Kostić (Juventus Turin) und André Hahn (FC Augsburg). Auch Fan-Liebling Bakery Jatta gehörte damals schon zum Aufgebot der Hamburger.

Fünf Jahre zweite Liga: Wer war eigentlich Trainer, als der HSV noch in der Bundesliga spielte?

Seit dem Abstieg in die zweite Liga hat sich auch auf dem Trainerstuhl des Hamburger SV schon einiges getan. Christian Titz, der Abstiegstrainer, hielt es kein halbes Jahr in der 2. Bundesliga aus. Es folgten: Hannes Wolf, Dieter Hecking, Daniel Thioune, interminsweise Horst Hrubesch und der aktuelle Hamburger Trainer Tim Walter.

Eine Trainerentlassung gab es 2017/2018 übrigens auch beim Rekordmeister: Der FC Bayern München entließ Real-Ikone Carlo Ancelotti. Wer folgte: Na klar, Jupp Heynckes, der die Münchener zurück an die Tabellenspitze und damit zum nächsten Meistertitel führte.