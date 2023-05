Sancho zurück zum BVB? Kehl wohl im Austausch mit Beratern

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Jadon Sancho und der BVB schrieben gemeinsam eine Erfolgsgeschichte. In Manchester läuft es seit seinem Transfer nicht. Kehrt er nun zurück?

München – Borussia Dortmund kämpft in der finalen Saisonphase um die deutsche Meisterschaft - doch die Planungen gehen selbstverständlich bereits über den Schlussakt einer turbulenten Saison hinaus geplant. Wie in Dortmund schon öfter, werden auch bekannte ehemalige Spieler mit dem BVB in Verbindung gebracht, die angeblich mit einer Rückkehr liebäugeln. Immer wieder werden Dortmund einige seiner besten Spieler von noch größeren oder finanzstärkeren Vereinen abgekauft, wo sie sich aber dann nicht immer wohl fühlen. Ganz konkret geht es diesmal um Offensivmann Jadon Sancho (23).

Sancho in Manchester auf dem Abstellgleis – angeblich will er zurück nach Dortmund

Im Gegensatz zu Ex-BVB-Knipser Erling Haaland, der im Dress von Manchester City die Premier League kurz und klein schießt und auch die Bayern aus der Champions League schoss, ist Sancho bei seinem neuen Klub Manchester United bisher nicht glücklich geworden. 2021 wechselte er von den Schwarz-Gelben als Star-Transfer auf die Insel, doch nun soll ihm bereits mitgeteilt worden sein, dass er die Red Devils am Saisonende verlassen muss. Das berichten mehrere englische Medien. Sancho ist aktuell kein Stammspieler und seit seinem Transfer gab es keine Phase, in der er die in ihn gesetzten hohen Erwartungen erfüllen konnte.

13. Mai 2021: Jadon Sancho schießt den BVB in seinem bis dato letzten Spiel für die Westfalen zum DFB-Pokal-Sieg. Im Finale von Berlin schnürt der Engländer beim 4:1-Erfolg über RB Leipzig einen Doppelpack. © Thomas Boecker/Imago

Dortmund-Insider Freddie Röckenhaus schreibt für die Süddeutsche Zeitung, dass Sancho am liebsten sofort zum BVB zurückkehren will. Die Bild berichtet zudem, dass laut ihren Infos der Transfer keineswegs ausgeschlossen sei. Im Gegenteil: Sportdirektor Sebastian Kehl soll immer wieder im Austausch mit Sanchos Beratern der Project Elite Group stehen.

Kagawa, Hummels, Sahin und Götze - nicht immer liefen Comebacks nach Plan beim BVB

Einen Rückkauf aber wird es nicht geben. 55 Millionen Euro ist der bis 2026 an Manchester gebundene Sancho laut Transfermarkt.de wert, 30 Millionen weniger zwar, als Dortmund damals einnahm, aber weit mehr, als die Westfalen investieren wollen würden. Daher ist eine Leihe am wahrscheinlichsten.

Sancho wäre ein weiterer prominenter Rückkehrer für Dortmund. Der aktuelle Vizekapitän Mats Hummels ist seit seinem Comeback vom FC Bayern München Leistungsträger, seine Rückholaktion hat sich gelohnt. Im Gegensatz dazu stehen Mario Götze, Shinji Kagawa und Nuri Sahin. Alle kamen mit großen Hoffnungen von ihren Vereinen FC Bayern, Manchester United und Real Madrid zurück. Götze kämpfte sich erst in Eindhoven und schließlich bei Eintracht Frankfurt zurück zum Nationalspieler, während für Sahin und Kagawa der Rück-Transfer nach Dortmund die Weiterführung von Karrieren auf dem absteigenden Ast war. Beide hatten ihre beste Zeit bei ihrem ersten Aufteten in Dortmund.

Auch wenn es die Gemüter bei Borussia Dortmund nur wenig beruhigt: DFB und Schiedsrichter Sascha Stegemann haben nach dem 1:1-Remis in Bochum einen Fehler zugegeben. (cgsc)