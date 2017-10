Italien im Endspurt auch ohne Belotti

Italiens Fußball-Nationaltrainer Giampiero Ventura muss im Endspurt der WM-Qualifikation ohne Stürmer Andrea Belotti vom FC Turin auskommen.

Die Verletzung des 23-Jährigen am rechten Knie aus dem Punktspiel am vergangenen Sonntag gegen Chievo Verona (2:2) hat sich als mehrfacher Bänderriss herausgestellt. Durch die anstehende Zwangspause von vier Wochen fehlt Belotti der Squadra Azzurra in den letzten beiden Gruppenspielen gegen Mazedonien (Freitag) und in Albanien (Montag) und auch in den möglichen Play-offs im November.

Italien rangiert im Rennen der Europa-Gruppe G um die Teilnahme an der WM-Endrunde 2018 in Russland drei Punkte hinter Spitzenreiter Spanien auf Platz zwei. Der Vorsprung auf den Tabellendritten Albanien beträgt vor den abschließenden zwei Gruppenspielen sechs Zähler.

Belotti ist für die Duelle mit Mazedonien und Albanien schon der vierte Ausfall beim Ex-Weltmeister. Zuvor hatte Ventura bereits Absagen von Marco Verratti, Lorenzo Pellegrini und Daniele De Rossi erhalten.

SID