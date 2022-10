Instagram-Foto: Schlager-Star Silbereisen trifft Bundesliga-Trainer

Von: Nils Wollenschläger

Schlagerstar Florian Silbereisen bei einem Auftritt. (Archivfoto) © Britta Pedersen/dpa

Beim Eishockey-Derby Mannheim gegen Frankfurt ist Schlager-Star Florian Silbereisen live vor Ort. Dabei trifft er einen Bundesliga-Trainer. Lesen Sie hier mehr:

Am Freitagabend (28. Oktober) feiern die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey-Liga einen verdienten 5:1-Sieg gegen die Löwen Frankfurt. In der SAP Arena gibt es prominente Besucher wie den Hoffenheim-Trainer André Breitenreiter. Nach dem Spiel macht der 49-Jährige ein Foto mit Schlagerstar Florian Silbereisen.

André Breitenreiter trifft Schlagerstar Florian Silbereisen – bei HEIDELBERG24 lesen Sie, was der Hoffenheim-Trainer zu dem Foto auf Instagram geschrieben hat.

Breitenreiter ist seit Sommer 2022 Trainer der TSG Hoffenheim. Am Sonntag (30. Oktober) gastieren die Kraichgauer beim 1. FC Köln. (nwo)