Fans wüten über „Skandalpreise“ für HSV-Tickets beim Derby gegen St. Pauli: „Dagegen ist FC Bayern billig“

Von: Andreas Knobloch

Der Dino auf der Tribüne hat Glück - er muss für das Ticket gegen St. Pauli nichts zahlen. © IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Am 21. April steht das Derby in Hamburg an. HSV gegen St. Pauli - beim Ticketvorverkauf schäumen die Fans über die Preise.

Hamburg - Neun Spieltage vor Ende der Saison schaut es für den HSV nicht schlecht aus. Der Platz unter den ersten Drei scheint mehr als wahrscheinlich zu sein. Die Stadtrivalen vom FC St. Pauli haben aber derweil das Formhoch auf ihrer Seite. Seit der Übernahme von Trainer Fabian Hürzeler gelingt ein Sieg nach dem nächsten. Zuletzt gewannen sie sieben Spiele in Folge. Aufstiegskampf gegen Rekordjagd – auch deswegen wird das Derby wie immer brisant.

HSV gegen St. Pauli: Derby am 21. April im Stadion gucken? Für viele sind die Preise zu hoch

Aber es gibt einen kleinen Dämpfer für die Fans, die am 21. April das Heimspiel des HSV gegen St. Pauli sehen wollen: die Preise. Etwas überspitzt ausgedrückt meint ein User: „Das kann nicht euer ernst sein. Das ist ein Zweitligaspiel und kein Champions-League-Finale und der günstigste Sitzplatz kostet 40 Euro? Wahnsinn“. Für 40 Euro sitzt der Fan im obersten Rang auf der Nord- und Südtribüne hinter dem jeweiligen Tor.

Weitere Fans stimmen ihm zu: „Bei den Preisen wird einem echt schlecht“. Aufgrund der jüngeren sportlichen Vergangenheit fügt einer an: „Wenigstens die Preise haben Erstliganiveau“. Auch „Alter Schwede“ oder „Alter Verwalter“ sind der Kommentarspalte zu entnehmen. Unter der Ankündigung auf der offiziellen HSV-Seite auf Twitter meinen die Fans: „Diese Preise sind ein Skandal! Macht mal euer Fenster auf Kipp und spürt mal wieder was. Junge, Junge“, oder einer meint: „Ist Essen und Trinken enthalten?“. Ob da die beliebten Fischerhüte eher im Schrank und die Zuschauer auf der Couch bleiben?

HSV erhöht gegen St. Pauli ordentlich: Vergleiche zu anderen Spielen zeigen Unterschied

In der Tat sind die Ticketpreise enorm angehoben worden. Vergleicht man die Preisliste mit dem Heimspiel gegen Holstein Kiel (am 18. März):

Preiskategorie Gegen St. Pauli Gegen Kiel 1 ab 99 € ab 63 € 2 ab 85 € ab 53 € 3 ab 65 € bzw. ab 40 € ab 39 € bzw. ab 24 € 4 ab 55 € bzw. ab 45€ ab 37 € bzw. ab 29 € 5 ab 40 € ab 29 €

Ein User untermalt mit einem lachenden Emoji: „Teurer als Bayern gegen Dortmund“. Und der FCB-Vergleich ist gar nicht so schlecht. Die teuerste Kategorie kostet laut Preisliste auf FCBayern.com 80 Euro für die Bundesliga, Champions League 130 Euro. Und die billigste Kategorie im Oberrang 40 Euro für einen Sitzplatz. Deswegen meint User, der den Post sah: „Dagegen sind die Tickets von Bayern echt billig“.

HSV-Fans müssen sich – wenn sie es nicht schon haben – weiterhin dran gewöhnen, dass womöglich brisante Partien unterschiedliche Preise abwerfen. Im Vergleich zum Kiel-Spiel ist auch die Partie gegen Hannover (am 8. April) etwas teurer, aber noch lange nicht auf St.-Pauli-Niveau. Die Sorgen um das Volksparkstadion an sich trieben die Verantwortlichen schon im Juli 2022 um. (ank)