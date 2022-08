HSV-Transfers: Onana vor England-Wechsel – HSV winkt Geldsegen

Von: Robin Dittrich

HSV-Transfers: Onana könnte nach England gehen – neuer Geldsegen winkt. © Michael Schwarz/Imago

Amadou Onana steht nach einem Jahr in Frankreich vor einem Wechsel nach England. Sollte der Transfer durchgehen, winkt dem HSV ein Geldsegen.

Hamburg – Amadou Onana zählte in der Saison 2020/21 zu den Leistungsträgern beim Hamburger SV. Nach nur einer Saison in Hamburg zog es ihn nach Frankreich – für sieben Millionen Euro wechselte er zum LOSC Lille. Hält es den 21-Jährigen auch dort nur eine Saison? West Ham United baggert an dem defensiven Mittelfeldspieler. Geht der Transfer vonstatten, würde der HSV mitkassieren.

Der Hamburger SV startete durchwachsen in die Saison 2022/23. Erst gewannen die Rothosen glücklich mit 2:0 gegen Eintracht Braunschweig, eine Woche später wurde das erste Heimspiel der Saison mit 0:1 gegen Hansa Rostock verloren.