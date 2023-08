HSV muss beim Karlsruher SC ran: Erfahrener Schiedsrichter leitet Topspiel

2. Bundesliga

Am Sonntag kommt es in der 2. Bundesliga zum Topspiel Karlsruher SC gegen Hamburger SV. Lesen Sie hier, welcher Schiedsrichter die Partie leitet:

Topspiel in der 2. Bundesliga: Der Hamburger SV muss am Sonntag (6. August) auswärts beim Karlsruher SC ran. Beide Teams sind mit einem Sieg in die neue Saison gestartet und wollen nun nachlegen.

Karlsruher SC empfängt Hamburger SV – HEIDELBERG24 verrät Ihnen, welcher Schiedsrichter das Duell KSC gegen HSV leitet.

Anstoß im BBBank Wildpark in Karlsruhe ist am Sonntag um 13:30 Uhr. (nwo)

