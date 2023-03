Ältestes HSV-Mitglied feiert 100. Geburtstag – und hat zwei Wünsche: Rinderfilet und HSV-Aufstieg

Auch bei der Meisterschaft 1960 dabei

Oscar Algner ist das älteste Mitglied des HSV. Bald wird er 100 Jahre alt und wünscht sich zu seinem Jubiläum den Aufstieg der Hamburger in die Bundesliga.

Hamburg – Oscar Algner ist seit 1930 Mitglied beim HSV. Nächsten Mittwoch (29. März) feiert der Hamburger seinen 100. Geburstag. Wie Algner der Bild verriet, hat er zwei Wünsche zu seinem besonderen Ehrentag. Zum einen hätte er gerne ein Rinderfilet mit Gemüse, zum anderen soll der Hamburger SV in dieser Saison aufsteigen und seine Rückkehr in die Bundesliga perfekt machen.

Oscar Algner Geboren: 29. März 1923 HSV-Mitglied: Seit 17. Oktober 1930 Mitgliedsnummer: 350

Auch während des Krieges dachte Algner an den HSV

Für den große HSV-Fan Oscar Algner ist sein 100. Geburtstag, den er mit seiner Familie feiern wird, ein großer Tag: „Ich hätte nie gedacht, dass ich dieses biblische Alter erreichen werde. Das ist der Wahnsinn, ein echtes Geschenk.“

Auch während des Zweiten Weltkriegs, in dem Algner seinen Militärdienst leistete, riss die Liebe zum HSV nicht ab. So fuhr der damals 18-Jährige 1941 nicht in seinen Heimaturlaub, sondern trat eine Reise nach Ostpreußen an, um das Vorrundenspiel des Hamburger SV zur Deutschen Meisterschaft gegen den VfB Königsberg zu sehen. Noch heute erinnert sich der Fan mit der Mitgliedsnummer 350 an diese Partie: „Hamburg gewann damals 2:1 und ich konnte zudem meine Mutter und Schwester kurz wiedersehen, die im selben Zug mit der Mannschaft angereist waren. Ein rundum schöner Tag in dunklen Stunden.“

Aufstieg des HSV in die Bundesliga mal wieder in der Schwebe

Die schönste Fußball-Erinnerung für Oscar Algner ist jedoch die Meisterschaft des HSV, die der Klub 1960 gewann. Im Frankfurter Waldstadion ging es damals gegen den 1. FC Köln. Das Spiel endete 3:2 für die Hamburger. Allein in den letzten neun Minuten fielen drei Tore. Algner erinnert sich: „Ich bekomme heute noch Gänsehaut, wenn ich an diesen spektakulären Sieg zurückdenke. Das war einfach großartig.“

Ob der Hamburger SV in dieser Spielzeit Algners Wunsch nach dem Aufstieg erfüllen kann, ist jedoch aktuell sehr ungewiss. Zuletzt rutschte der HSV durch das 0:0 gegen Holstein Kiel, bei dem Trainer Tim Walter rotgesperrt fehlte, wieder auf Relegationsplatz drei ab, der in den vergangenen Jahren für die Zweitligisten nur selten zum Aufstieg in die Bundesliga genügte. (jsk)

