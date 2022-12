HSV-Fans in Sorge: Schnappen sich die Bayern ein Top-Talent der Rothosen?

HSV-Fans auf der Tribüne (Symbolbild). © Marcus Brandt/dpa

Gute Spieler, die jung sind und ein Entwicklungspotenzial haben, sind rar gesät. Und begehrt. Das ergeht dem HSV nun so. Der FC Bayern will ein HSV-Talent holen.

Hamburg – Auch wenn sich die Vereine in Deutschlands Profifußball gerade außerhalb des Liga-Spielbetriebs befinden und alle Blicke eher auf die WM in Katar gerichtet sind: Hinter den Kulissen wird nicht geschlafen. Das erfährt auch der HSV gerade.

Ein Talent, das noch das Trikot des HSV trägt, wird vom FC Bayern umworben. Was genau Sache ist, verrät 24hamburg.de.

Auch um einen anderen Spieler, der aktuell noch für den Verein aus dem Volksparkstadion aufläuft, gibt es aktuell Spekulationen: Es mehren sich HSV-Transfergerüchte um einen Abschied von Sonny Kittel aus Hamburg. Losgelöst davon dreht sich beim HSV weiterhin vieles um Mario Vuskovic. Der Kroate war positiv auf ein Doping-Mittel getestet worden. Der HSV-Innenverteidiger betont, nichtmal zu wissen, was EPO ist – also exakt jene Substanz, die bei ihm bei einer Probe entdeckt wurde.