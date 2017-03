Die historischen Duelle Deutschland-England im Überblick

Dortmund - Bereits zum 35. Mal treffen die Fußballnationen Deutschland und England aufeinander. Ein Überblick über die größten Duelle.

Unvergessliche Elfmeterschießen, das berühmte Wembley-Tor und viele spannende Duelle: Beim Klassiker Deutschland-England wurden schon viele tolle Fußball-Geschichten geschrieben.

WM 1966: England - Deutschland 4:2 n.V. (2:2, 1:1)

Nach einem 2:2 im WM-Finale nach 90 Minuten schoss in der 101. Minute Geoff Hurst aus kurzer Distanz auf das deutsche Tor und traf die Unterkante der Latte. Von dort aus prallte der Ball auf die Torlinie, das hochspringende Spielgerät wurde vom deutschen Verteidiger Wolfgang Weber ins Tor-Aus geköpft. Der Schweizer Schiedsrichter Gottfried Dienst entschied erst nach Rücksprache mit dem sowjetischen Linienrichter Tofik Bachramow auf Tor, nachdem er zunächst den Treffer nicht geben wollte. Er sorgte somit dafür, dass der Treffer als das berühmte Wembley-Tor in die Geschichte einging. Am Ende sicherte sich England vor eigenem Publikum den Titel.

Beckenbauer, Seeler und Müller

WM 1970: England - Deutschland 2:3 n.V. (2:2, 0:1)

Beim WM-Viertelfinale in Mexiko lief zunächst alles für die Engländer, die nach 49 Minuten mit 2:0 in Führung lagen. Ein Treffer von Franz Beckenbauer und das legendäre Hinterkopfballtor von Uwe Seeler retteten die Deutschen in Leon jedoch in die Verlängerung. Gerd Müller sorgte in der 108. Minute schließlich für den 3:2-Endstand.

EM 1972: England - Deutschland 1:3 (1:0)

Den ersten Sieg einer deutschen Mannschaft im Wembleystadion stellten Uli Hoeneß, Günter Netzer per Elfmeter und Gerd Müller am 29. April 1972 im Hinspiel des EM-Viertelfinals sicher. Das Rückspiel endete in Berlin 0:0. Nach dem historischen Erfolg in London wurde diese deutsche Mannschaft in Anlehnung an den Spielort Wembley-Elf genannt. Sie gilt bis heute als die spielstärkste DFB-Elf, die am Ende beim Finalturnier in Belgien auch den EM-Titel gewann.

Die Engländer und Elfmeter

WM 1990: Deutschland - England 4:3 i.E. (1:1, 0:0)

Das nächste Duell der beiden großen Fußballnationen bei einem großen Turnier fand 1990 statt. Die Engländer witterten erstmals seit 1966 wieder die Chance, in ein WM-Finale einzuziehen. Die Three Lions gerieten in Turin durch einen Treffer von Andreas Brehme in Rückstand. Kurz vor Schluss der regulären Spielzeit gelang Gary Lineker der Ausgleich. Nach einer torlosen Verlängerung musste im Elfmeterschießen entschieden werden, wer ins WM-Finale einzieht. Nachdem die ersten drei Schützen beider Teams verwandelt hatten, parierte der deutsche Torhüter Bodo Illgner den Strafstoß von Stuart Pearce, ehe Olaf Thon für Deutschland traf. Der Druck lag nun auf dem Engländer Chris Waddle, der in der Verlängerung noch am Pfosten gescheitert war und dem die Nerven einen Streich spielten. Deutschland gewann anschließend seinen dritten WM-Titel.

EM 1996: England - Deutschland 1:1 (1:1, 1:1) n.V., 5:6 i.E.

Die nächste bittere Niederlage gegen Deutschland kassierten die Engländer bei ihrer Heim-EM 1996 im Halbfinale. Im Wembley-Stadion stand es nach 120 Minuten 1:1, sodass wieder mal das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen musste. Der Engländer Gareth Southgate verschoss gegen Andreas Köpke und Andreas Möller sorgte mit seinem verwandelten Strafstoß für den deutschen Finaleinzug. Wieder war England in einem Halbfinale im Elfmeterschießen am späteren Turniersieger aus Deutschland gescheitert.

WM-Qualifikation 2000: England - Deutschland 0:1 (0:1)

Auch im letzten Duell der beiden Erzrivalen im alten Wembley-Stadion behielt Deutschland die Oberhand. In der Qualifikation für die WM 2002 sorgte ein Freistoß-Treffer von Dietmar Hamann für den 1:0-Endstand. Es war das letzte Tor im Heiligtum des englischen Fußballs, bevor die Arena durch einen modernen Neubau ersetzt wurde. Das Rückspiel verlor Deutschland in München allerdings im September 2001 mit 1:5.

WM-Endrunde 2010: Deutschland - England 4:1 (2:1)

Ein denkwürdiges Duell lieferten sich die beiden Erzrivalen in Bloemfontein. Miroslav Klose (20.) und Lukas Podolski (32.) brachten die deutsche Elf 2:0 in Führung. Matthew Upson (37.) sorgte für das Anschlusstor. Frank Lampard (40.) gelang zwar eigentlich der 2:2-Ausgleich, doch obwohl sein Schuss von der Unterkante der Latte deutlich hinter der Torlinie zum Entsetzen von Torwart Manuel Neuer gelandet war, erkannte das Schiedsrichter-Gespann um Referee Jorge Larrionda (Uruguay) den Treffer nicht an. Die Three Lions fühlten sich zu Recht um einen Treffer betrogen. In der zweiten Halbzeit machte Thomas Müller mit einem Doppelpack (67./70.) alles klar für Deutschland.

