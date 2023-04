Klinsmann, Friedrich, Khedira: Was wurde aus Herthas großen Namen der jüngsten Vergangenheit?

Von: Janik Boeck

Hertha BSC steckt trotz Millionen-Investition mitten im Abstiegskampf. Zu groß waren die vorher angehäuften Schulden. Was wurde aus den Sensations-Transfers?

Berlin – Der „Big City Club“ – der Größenwahn, den Investor Lars Windhorst mit in den Verein und dessen Außendarstellung brachte, haftet den Berlinern noch immer als übler Ruf an. 374 Millionen Euro sollen von der Tennor Holding B.V. an den Hauptstadtclub geflossen sein. Davon sind einige namhafte Stars verpflichtet worden, von denen die wenigsten sportlichen Einfluss hatten. Was wurde aus Khedira, Klinsmann und Co.?

Hertha BSC Gegründet: 25. Juli 1892 (131 Jahre alt) Stadion: Olympiastadion Berlin Präsident: Kay Bernstein Mitglieder: 44.211 (13. November 2022)

Hertha BSC gibt Millionen für Sensations-Transfers aus – was wurde aus ihnen?

Wo sind die Stars? Die Liste der Stars, die bei Hertha BSC unter Vertrag standen, ist lang. Die sportlich und finanziell ruhigen Tage der Alten Dame sind allerdings lange vorbei. Mit dem Investment von Lars Windhorst sollte sich das ändern. Aus der Transfer-Offensive wurde meist aber herzlich wenig. Das machen die großen Namen der letzten Jahre jetzt.

Lucas Tousart – Stammspieler bei Hertha BSC (86 Einsätze, 7 Tore / 5 Vorlagen)

Dodi Lukebakio – Stammspieler bei Hertha BSC (92 Einsätze, 27 Tore / 16 Vorlagen)

Kevin Prince Boateng – Spieler bei Hertha BSC (33 Einsätze)

Jhon Córdoba – Verkauft an FK Krasnodar

Jurgen Ekkelenkamp – Verkauft an Royal Antwerpen

Matheus Cunha – Verkauft an Atletico Madrid (derzeit an Wolverhampton Wanderers ausgeliehen)

Krzysztof Piatek – Ausgeliehen an US Salernitana

Alexander Schwolow – Ausgeliehen an FC Schalke 04

Santiago Ascacíbar – Ausgeliehen an Estudiantes

Jürgen Klinsmann – Nationaltrainer Südkorea

Sami Khedira – Karriereende

Arne Friedrich – Karriereende

Einige der großen Namen konnten an andere Vereine verkauft werden. Cunha brachte den Blau-Weißen 30 Millionen Euro Ablöse, Córdoba wechselte für 20 Millionen Euro nach Russland und Ekkelenkamp fand für fünf Millionen Euro einen neuen Verein. Damit konnten zumindest diese Spieler gewinnbringend verkauft werden. Zum Problem könnten Piatek, Schwolow und Ascacíbar werden. Piatek und Ascaíbar werden von Leihe zu Leihe weitergereicht und Schwolow wurde durch Oliver Christensen ersetzt.

Was wurde aus den Stars von Hertha BSC? © IMGAO: Matthias Koch / Bernd König / Contrast (Montage)

Hertha BSC steckt auch sportlich in der Krise

Die Krise ist nur konsequent: Dass Hertha BSC auch in der Bundesliga Saison 22/23 im Abstiegskampf steckt, ist die Konsequenz des fatalen Managements der letzten Jahre. Auch unter Ex-Sportdirektor Fredi Bobic stand vor allem die Kaderplanung in der Kritik. Entsprechend mussten zuletzt drei weitere Mitarbeiter aus Bobics Team bei Hertha gehen.

Die Fehler, die über Jahre hinweg gemacht wurden, lassen sich bekanntlich nicht über Nacht fixen. Für den Club gilt es daher, den Fokus auf die akuten Probleme zu legen. Auch Trainer Sandro Schwarz will sich voll auf den Abstiegskampf konzentrieren.

Hertha BSC plant den Neuanfang

Kay Bernstein hat einen Plan: Um den Umschwung zu schaffen, hat Kay Bernstein mit seinem Team einen klaren Plan. Hertha BSC soll den „Berliner Weg“ gehen. Am Sky-Mikrofon sagte er auf die Frage, wo der Verein sich auf diesem befinde: „Ganz am Anfang! Es ist jetzt vier Wochen her, dass wir ihn ausgerufen haben. Wir wollen alle mitnehmen. Wir wollen mehr Demut, mehr Identifikation und Emotionalität für die Sache haben. Das wird ein Marathon und kein Sprint.“

„Dieser ganze Verein muss zusammenrücken. Wir müssen sagen: Jetzt erst recht! Wir können den Verein gestalten und in der Liga bleiben. Das müssen wir als Chance begreifen!“ erklärt das ehemalige Ultra-Mitglied weiter. Dass mit 777 Partners ein neuer Partner für Hertha BSC gefunden wurde, sollte zumindest finanziell vorerst für etwas Ruhe sorgen.