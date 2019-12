PK im Live-Ticker: Gibt Hansi Flick Bayerns Senkrechtstarter Joshua Zirkzee die nächste Chance?

Pressekonferenz beim FC Bayern München: Heute spricht Hansi Flick vor dem Bundesliga-Heimspiel beim VfL Wolfsburg über alle wichtigen Fragen. Der Live-Ticker.

Vor der Winterpause empfängt der FC Bayern den VfL Wolfsburg .

empfängt der den . Lässt Hansi Flick wieder Joshua Zirkzee ran? Was sagt er zu den Gerüchten um Leroy Sané und Benjamin Henrichs ?

wieder ran? Was sagt er zu den Gerüchten um und ? Verfolgen Sie hier die Pressekonferenz mit dem Bayern-Trainer heute ab 13.30 Uhr bei uns im Live-Ticker.

München - Auf der letzten Pressekonferenz an der Säbener Straße machte Hansi Flick das erste Mal eine Ansage zu seinem Trainerjob beim FC Bayern. Er habe „seine Vorstellungen“, bekräftigte der Badener.

Pressekonferenz beim FC Bayern: Hansi Flick wieder mit extrem offensiver Taktik?

Beim 3:1-Zittersieg beim SC Freiburg hatte der 54-Jährige mit seiner extrem offensiven Taktik samt Pressing und Gegenpressing dagegen viel Glück. Weswegen er nun davon (etwas) abrückt?

Umgekehrt bewies der Interimscoach mit der Einwechslung von Youngster Joshua Zirkzee ein glückliches Händchen. „Ich dachte: ‚Wenn noch eine Flanke kommt, kann er sie rein machen.‘ Er ist seit drei Wochen dabei, seine Entwicklung ist bemerkenswert. Heute hat er sich belohnt“, hatte Flick bei Sky über den 18-jährigen Stürmer gesagt.

Supertalent beim FC Bayern München: Joshua Zirkzee.

Der Bayern-Trainer betonte umgehend: „Bleiben wir aber alle mal besser auf dem Boden. Es gibt noch viel zu tun für ihn. Wir arbeiten bei Bayern München daran, dass an Talenten auch was nachkommt. Wenn sie sich so entwickeln, geht es schneller als gedacht.“

Pressekonferenz beim FC Bayern: Kommt Leroy Sané doch schon im Winter?

Geht es auch mit einem Transfer von Leroy Sané von Manchester City nach München schneller als gedacht?

„Ich muss mich auf das Spiel am Samstag gegen Wolfsburg konzentrieren. Da habe ich meine Spieler, die heute da waren, zur Verfügung. Eventuell kommt der eine oder andere noch dazu. Da gilt mein Blick zu 100 Prozent diesen Spielern“, sagte Flick in Freiburg. Wird er diesmal konkreter, zu Hause an der Säbener? Äußert er sich auch zu den Gerüchten zu Benjamin Henrichs von AS Monaco?

Pressekonferenz beim FC Bayern: Hat Hansi Flick mit Joshua Kimmich gesprochen?

Und hat er mit Joshua Kimmich nach dessen wildem Auftritt auf der rechten Abwehrseite gesprochen? Wer wird aus dem Kader des FC Bayern fehlen? Fragen über Fragen.

Verfolgen Sie die Pressekonferenz heute ab 13.30 Uhr hier im Live-Ticker.

© dpa / Sven Hoppe