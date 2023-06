Alarmstimmung beim DFB-Team: Jetzt steht Hansi Flick unter Druck

Von: Florian Schimak

Deutschland liefert einen indisponierten Auftritt im 1000. Länderspiel ab – und das fast auf den Tag genau ein Jahr vor der EM 2024 im eigenen Land. Die Kritik an Hansi Flick nimmt zu.

München – Natürlich kennt das jeder, wenn man nach einem Kurzurlaub den Akku ein wenig runtergefahren hat. Dann dauert es meist einen kleinen Moment, bis man wieder in den Abläufen drin ist. Da unterscheidet es sich nicht, ob der Arbeitsplatz ein Büro oder ein Sportplatz ist.

Deutschland: Trapp – Ginter, Rüdiger, Schlotterbeck (ab 46. Klostermann) – Wolf (ab 62. Hofmann), Kimmich, Goretzka (ab 62. Musiala), Raum (ab 71. Henrichs) – Sané, Brandt (ab 71. Wirtz) – Füllkrug (ab 46. Havertz) Ukraine: Trubin – Tymchyk, Zabarnyi, Matviienko, Mykolenko (ab 78. Pikhalionok) – Stepanenko (ab 64. Ignatenko) – Tsygankov (ab 71. Zubkov), Yarmolenko (ab 64. Malinovskyi), Sudakov, Mudryk (ab 78. Sobol) – Dovbyk (ab 64. Vanat) Tore: 1:0 Füllkrug (6. Minute), 1:1 Tsygankov (18.), 1:2 Mudryk (23.), 1:3 Tsygankov (55.), 2:3 Havertz (83.), 3:3 Kimmich (90+1.)

DFB-Elf verpasst EM-Aufbruchstimmung: Auftritt im 1000. Länderspiel bringt Flick in Schwierigkeiten

Unter Anbetracht dieser Umstände ging man am Montagabend nicht zwingend von einem Feuerwerk der Nationalmannschaft im Test-Länderspiel gegen die Ukraine. Vielleicht aber hatte man insgeheim auf eine ansprechende, eine mitreisende Leistung der DFB-Kicker gehofft. Immerhin startet in genau einem Jahr und zwei Tagen die Fußball-EM 2024 in Deutschland. Zudem war es das 1000. Länderspiel in der DFB-Geschichte.

Was die Mannen von Hansi Flick aber im Bremer Weserstadion ablieferten, war weder ein Auftritt, der Aufbruchstimmung im Land, geschweige denn Euphorie oder Zuversicht in eine erfolgreiche EURO zulässt. Die Reaktion des Bremer Publikums sprach Bände.

Dass es am Ende immerhin zu einem 3:3 (1:2) kam, lag an Kai Havertz, der zunächst den Anschlusstreffer erzielte und in der Nachspielzeit einen Elfmeter rausholte, den Ersatz-Kapitän Joshua Kimmich verwandelte (90.+1).

Bundestrainer Hansi Flick wirkte beim 1000. DFB-Länderspiel gegen die Ukraine teilweise hilflos. © IMAGO / Jan Huebner / Team 2

Deutschland ein Jahr vor der Heim-EM 2024: Alarm- statt Aufbruchstimmung

Durch diesen Auftrifft nimmt der Druck auf den Bundestrainer zu. Spieler wie Nico Schlotterbeck, Marius Wolf (beide BVB), David Raum (RB Leipzig) oder Leon Goretzka (FC Bayern) spielten bei ihren Vereinen schon zum Ende der Bundesligasaison keine elementare Rolle – warum sollten ausgerechnet diese Spieler nun Fußball-Deutschland begeistern?

Flick muss sich in den kommenden Tagen die Kritik gefallen lassen, im falschen Moment, auf die falschen Spieler zu setzen. Warum nicht Meisterschaftsheld Jamal Musiala von Beginn an bringen? Oder den unbekümmerten Leverkusen-Youngster Florian Wirtz? Schafft man nicht mit genau solchen jungen, fast noch unverbrauchten Spieler, die zudem über ein überragendes Talent verfügen, Aufbruchstimmung?

Hansi Flick unter Druck: Setzt der Bundestrainer auf die falschen Spieler?

Diese Frage wird unbeantwortet bleiben, weil Flick weiter an Spielern festhielt, die ihn schon bei der WM 2022 (Schlotterbeck) mehr oder weniger im Stich ließen. Am Freitag in Polen (20.45 Uhr im ZDF) und am Dienstag in Gelsenkirchen gegen Kolumbien (20.45 Uhr im ZDF) haben die DFB-Stars noch einmal die Möglichkeit, die Alarmstimmung im Land abzuwenden.

Ansonsten könnte es für den Bundestrainer tatsächlich ein äußerst unangenehmer Sommer werden. Auffällig: Flick wirkte in den 90 Minuten teilweise hilflos. Auch, wenn er sich nach Spielende im ZDF für seine Mannschaft einsetzte. „Es tut mir leid für die Mannschaft, weil sie wirklich alles versucht hat“, so Flick: „Zum Glück hat sie wenigstens noch den Ausgleich geschafft.“ Und wurde kurz darauf von ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein abgekanzelt.

Irgendwie bezeichnend, wenn ein Last-Minute-Remis gegen die Ukraine am Ende als Kickstarter für eine tolle EM 2024 herhalten soll. (smk)