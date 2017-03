Hannover-Boss Kind spricht Stendel Vertrauen aus

Hannover - Daniel Stendel bleibt vorerst Trainer des Zweitligisten Hannover 96.

„Daniel Stendel sitzt gegen St. Pauli auf der Bank, er hat unser Vertrauen“, sagte 96-Boss Martin Kind der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ und der „Neuen Presse“ (Montag). Nach dem 1:0-Sieg am Samstag gegen 1860 München hatten Kind und der neue 96-Manager Horst Heldt ein klares Bekenntnis zu Stendel vermieden. In Hannover war vor einer Woche Geschäftsführer Martin Bader freigestellt und über das Stendel-Aus diskutiert worden. Am Samstag spielt der Tabellen-Dritte beim FC St. Pauli.

