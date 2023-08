Hannover 96 zu Gast in Sandhausen: Hier können Sie das Pokal-Duell live verfolgen

Von: Marco Büsselmann

Der SV Sandhausen empfängt am Freitag in der ersten Runde des DFB-Pokals Hannover 96. Hier können Sie die Begegnung live verfolgen:

Auf Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen wartet das erste Highlight der noch jungen Saison: In der ersten DFB-Pokalrunde ist Hannover 96 am Freitagabend (11. August) zu Gast am Hardtwald. SV Sandhausen gegen Hannover 96 – bei HEIDELBERG24 können Sie die Partie live verfolgen.

Anstoß in Sandhausen ist um 18 Uhr. (mab)