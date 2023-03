Handball-Star Knorr feiert BVB-Youngster: „Unglaublich, in dem Alter eine Nation zu tragen“

Von: Jan Oeftger

In der deutschen Handball-Nationalmannschaft ist Juri Knorr der Shootingstar. Im Fußball bewundert er einen Dortmunder besonders für dessen Leistung und Auftreten.

Dortmund – Juri Knorr ist aktuell einer der besten Handballer Deutschlands. Doch der Rückraumspieler der Rhein-Neckar Löwen ist auch abseits seiner eigenen Sportart sportbegeistert. In seiner Jugend spielte Knorr auch mal Fußball. Diese Sportart hat er nicht aus den Augen verloren. Besonders gerne schaut er dabei auf Borussia Dortmund.

Juri Knorr geboren am 09. Mai 2000 in Flensburg spielt bei den Rhein-Neckar Löwen

„Ich mag Jude Bellingham“, sagt Knorr im Sport-Bild-Interview. „Unglaublich, in dem jungen Alter mit so einer Reife teilweise schon eine Nation zu tragen“, spielt der Handballer auf die vergangene Fußball-WM an. Ganz besonders sind Knorr seine Besuche im Dortmunder Signal-Iduna-Park in Erinnerung geblieben: „Wenn dann das ganze Stadion ‚Jude‘ ruft, das ist schon cool.“

Der deutsche Handball-Nationalspieler ist Fan von einem Dortmunder Kicker. © IMAGO/Franziska Gora/Jan Huebner

Knorr bewundert „gewisses Etwas“ bei Dortmunder Bellingham

Der 19-jährige Bellingham gehe in jedem Spiel voran und versprühe dabei das „gewisse Etwas“. „Er ist eine krasse Persönlichkeit“, führt Knorr bei Sport Bild weiter aus. Bellingham ist bei Borussia Dortmund unumstrittener Stammspieler. Auch in der Nationalelf stand er bei der WM in allen Spielen in der Startelf.

Im Handball und im Fußball steht im Jahr 2024 eine Europameisterschaft in Deutschland an. Bezogen auf deutsche Heim-Triumphe gibt sich Knorr allerdings zurückhaltend. „Beide Mannschaften sollten sich aktuell davon fernhalten, solche Ziele auszugeben.“ Bezogen auf sein Team sagt er, dass es ein „gutes Fundament“ gebe. „Ich werde mich hier nicht hinstellen und sagen, wir werden Europameister.“

Knorr und Bellingham haben beide gute Meisterschaftschancen

Doch bevor die Großereignisse im kommenden Jahr anstehen, wird sich Knorr weiter auf die Aufgaben bei seinem Verein, den Rhein-Neckar Löwen konzentrieren. Derzeit führt Knorr mit seinem Team die Bundesliga-Tabelle an. Sie seien stolz auf das Erreichte. Dennoch könne in den verbleibenden 12 Spielen noch einiges passieren. Das gilt für die letzten zehn Spieltage in der Fußball-Bundesliga genauso. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Knorr und Bellingham im Sommer beide die Meisterschaft feiern dürfen.

Beim BVB wird es dabei auch auf Kapitän Marco Reus ankommen. Unklar ist jedoch dessen Zukunft über diese Saison hinaus. Ein ablösefreier Abgang droht dem BVB.