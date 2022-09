Hamburger SV empfängt Karlsruher SC – Zweitliga-Topspiel kommt im Free-TV

Von: Nils Wollenschläger

Der Hamburger SV empfängt am Samstag den Karlsruher SC. © Christian Charisius/dpa

Am Samstagabend empfängt der Hamburger SV den Karlsruher SC. Lesen Sie hier, wie Sie das Spiel des HSV live im Free-TV und Stream schauen können:

Mehr zum Thema Hamburger SV gegen Karlsruher SC heute live im Free-TV und Stream

Topspiel in der 2. Bundesliga! Am Samstag (3. September) empfängt der Hamburger SV den formstarken Karlsruher SC. Die Badener haben zuletzt drei Spiele in Folge gewonnen und reisen selbstbewusst zum HSV.

Hamburger SV gegen Karlsruher SC – HEIDELBERG24 verrät Ihnen, wie Sie das Heimspiel des HSV live im Free-TV und Live-Stream schauen können.

Anstoß in Hamburg ist um 20:30 Uhr. Der KSC hat zuletzt im Jahr 2012 gegen die Norddeutschen gewonnen. (nwo)