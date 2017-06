Bibiana Steinhaus: Über ihre schwierigste Szene

Regeltechnisch ist das natürlich alles gerechtfertigt und notwendig, und „Bibi“, zurzeit die weltbeste Unparteiische, zeigt gemeinsam mit ihrem Team eine genauso sehenswerte wie gute Leistung. Aber es gibt da diese ominöse 34. Minute im innerfranzösischen Duell zwischen Olympique Lyon und Paris St. Germain.

+ Der ehemalige Spitzen-Referee Marco Haase, seit 30 Jahren Unparteiischer und als Schiedsrichter und Assistent viele Jahre in der 3. und 4. Liga aktiv, analysiert die Szenen mit der Frage: Warum ist es zu dieser Entscheidung gekommen? © Privat

Und in dieser 34. Minute tritt Lyons Torhüterin Sarah Bouhaddi in den Mittelpunkt des Geschehens. Nach einem Eckstoß fängt sie im eigenen Strafraum nämlich den Ball. Das darf sie – und soll sie sogar, denn das ist ihr Job. Dann rennt die Torfrau indes quer durch den 16,50-Meter-Raum, lässt das runde Leder kurz los, nimmt es wieder auf, wirft es über den Kopf ins Spielgeschehen und möchte dadurch einen Konter der eigenen Mannschaft einleiten. Die Frage ist nun: Hat Sarah Bouhaddi, die ihr Team später im letzten Elfmeter mit dem siebten Treffer zum Sieg schießen wird, in dieser Szene etwas Illegales begangen, was dem Schiedsrichterinnen-Team durchgerutscht ist? Oder ist alles gut? Lesen Sie alles Regeltechnische darüber im aktuellen "Pfiff der Woche".